WhatsApp ने लॉन्च किया नया फीचर, बदल जाएगा ग्रुप वॉइस चैट करने का अंदाज

WhatsApp ने वॉइस चैट फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर को खासतौर पर बड़े व्हाट्सएप ग्रुप (WhatsApp Groups) के लिए तैयार किया गया है। यह आम वॉइस चैट फीचर से काफी अलग है। इसके तहत जब आप ग्रुप में वॉइस कॉल करेंगे, तो सभी ग्रुप मेंबर को वॉइस चैट का पॉप-अप नजर आएगा। फोन रिंग नहीं करेगा। कंपनी का मानना है कि इसके आने से डिस्टरबेंस नहीं होगी और यूजर्स आसानी से ग्रुप में वॉइस चैट कर पाएंगे। इस फीचर को पिछले दिनों टेस्टिंग के लिए बीटा यूजर्स के लिए जारी किया गया था। हालांकि अब इस सुविधा को रिलीज किया गया है।

व्हाट्सएप के मुताबिक, नए वॉइस चैट फीचर को 33 मेंबर वाले ग्रुप के लिए जारी किया गया है। इस फीचर के जरिए आने वाली कॉल से फोन रिंग नहीं करेगा, इसकी बजाय ग्रुप में वॉइस चैट का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसपर क्लिक करके वॉइस चैट से जुड़ा जा सकेगा। खास बात यह है कि ग्रुप कॉलिंग के दौरान यूजर्स मैसेज प्राप्त और भेज सकेंगे।

व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर जो वॉयस चैट में शामिल नहीं हैं, वे चैट हेडर और कॉल टैब से वॉइस चैट में शामिल मेंबर्स की प्रोफाइल को देख पाएंगे। प्राइवेसी को बरकार रखने के लिए मैसेज की तरह वॉइस चैट को भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड किया गया है।

rolling out now: voice chat for your larger groups!

you’ll soon have the option to talk it out live with whoever can join or keep texting with whoever can’t

— WhatsApp (@WhatsApp) November 13, 2023