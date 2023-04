Twitter ने भद्दे कमेंट्स और हेटफुल स्पीच के लिए नई पॉलिसी बनाई है। एलन मस्क के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने हेट स्पीच, गंदे कमेंट्स वाले ट्वीट्स के लिए नए सेफ्टी लेबल की घोषणा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने साफ किया है कि वो भद्दे और घटिया कमेंट्स या हेटस्पीच वाले ट्वीट की रीच को कम कर देगा, जिससे वो ज्यादा यूजर्स तक नहीं पहुंचेगा। कंपनी ने इसके लिए “Freedom of Speech, Not Reach’ पॉलिसी की घोषणा की है, जिसका मतलब है कि यूजर को प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करने की आजादी है, लेकिन रीच (Reach) की आजादी नहीं है। अगर, यूजर किसी भी तरह का भद्दा कमेंट करेंगे तो उनके ट्वीट को कम से कम लोगों को ही दिखाया जाएगा। Also Read - Twitter पर पराग अग्रवाल ने किया मुकदमा, मांगे 8 करोड़ रुपये

लगेगा सेफ्टी लेबल

ब्लॉग पोस्ट के जरिए Twitter ने बताया कि जिन ट्वीट्स के जरिए पॉलिसी का उल्लंघन होगा, उनपर एक सेफ्टी लेबल लगाया जाएगा। साथ ही, इन ट्वीट्स की विजिबिलिटी को भी कम किया जाएगा। हेट स्पीच वाले ट्वीट का लेबल ऑथर के साथ-साथ इसके व्यूअर्स को भी दिखेगा।

जिस तरह से Meta अपने प्लेटफॉर्म पर विभत्स या क्राइम वाले वीडियो के ऊपर एक लेबल लगाता है। ठीक उसी तरह यूजर के भद्दे कमेंट्स वाले ट्वीट पर “may violate Twitter’s rules against Hateful Conduct” लेबल लगेगा। इस ट्वीट को देखने के लिए लेबल पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद ही हेट स्पीच और भद्दे कमेंट्स वाले ट्वीट दिखेंगे।

अकाउंट पर भी होगा एक्शन!

Twitter ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए साफ किया है कि नया लेबल लगाए जाने के बाद यह साफ हो जाएगा कि ऑथर (जिसने ट्वीट पोस्ट किया है) ने कंपनी की पॉलिसी का उल्लंघन किया है, जिसके बाद उनके अकाउंट्स पर भी एक्शन लिया जा सकेगा। साथ ही, ट्विटर ने यह भी साफ किया है कि घटिया कमेंट्स वाले ट्वीट पर लेबल लगाए जाने के बाद उसके साथ कोई एडवर्टिजमेंट नहीं दिखेगा, जिससे यूजर्स को इस तरह के ट्वीट को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी।

इसके अलावा माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने यह भी साफ किया है कि पॉलिसी तोड़ने वाले ट्वीट्स से लेबल हटाने के लिए अपील करने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। कंपनी ने कहा कि यूजर्स को शायद ट्विटर की तरफ से कोई ई-मेल मिले। यह भी साफ है कि कंपनी अब किसी भी ट्वीट को डिलीट करने के पक्ष में नहीं है, जो ट्वीट्स भद्दे और घटिया कमेंट्स वाले होंगे उनपर लेबल लग जाएगा और उसकी विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी।