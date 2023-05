Elon Musk ने हाल ही में Twitter की कमान एक नए हाथों में सौंप दी है। उन्होंने अब लिंडा याकारिनो (Linda Yaccarino) को Twitter का नया CEO बना दिया है। यह जानकारी उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट के माध्यम से दी थी। वहीं, अब माइक्रोब्लॉगिंग साइट की सीईओ बनने के बाद लिंडा ने अपना पहला ट्वीट कर दिया है। यह ट्वीट एलन मस्क और यूजर्स को समर्पित है। Also Read - Twitter में आया DMs फीचर, अब यूजर आसानी से भेज सकेंगे एन्क्रिप्टेड मैसेज

Linda Yaccarino ने Elon Musk के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए अपना पहला ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने एलन मस्क को धन्यवाद दिया और लिखा, "थैंक्यू एलन मस्क! एक बेहतर भविष्य के लिए मैं आपके विजन से लंबे समय से प्रेरित हूं। मैं इस विजन को ट्विटर पर लाने और मिलकर इस बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बेहद उत्साहित हूं।



I’ve long been inspired by your vision to create a brighter future. I’m excited to help bring this vision to Twitter and transform this business together! https://t.co/BcvySu7K76



लिंडा ने एक और ट्वीट करते हुए अपने नए फॉलोवर्स से फीडबैक मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि हम बातचीत करके एक-साथ Twitter 2.0 को बिल्ड करेंगे।

I see I have some new followers👀…👋 I’m not as prolific as @elonmusk (yet!), but I’m just as committed to the future of this platform.

Your feedback is VITAL to that future. I’m here for all of it.

Let’s keep the conversation going and build Twitter 2.0 together!

— Linda Yaccarino (@lindayacc) May 13, 2023