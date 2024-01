Telegram पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में से एक है। Whatsapp की तरह यह इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप भी अपने प्लेटफॉर्म पर नए-नए फीचर रोलआउट करता रहता है। लेटेस्ट अपडेट के बाद टेलीग्राम यूजर्स को कुछ नए फीचर्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें ‘view-once’ voice और video messages’ सपोर्ट मौजूद है। बता दें, कंपनी ने पिछले साल सितंबर महीने में ‘view-once’ फीचर रोलआउट किया था। उस समय यह फीचर फोटो व वीडियो के लिए रोलआउट हुआ था। वहीं, अब टेलीग्राम ने वॉइस मैसेज व वीडियो मैसेज के लिए यह सुविधा शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स।

Telegram ने अपने यूजर्स के लिए ‘View-once’ फीचर रोलआउट कर दिया है। जैसे कि हमने बताया लेटेस्ट अपडेट के बाद इस फीचर फीचर के तहत वॉइस व वीडियो मैसेज भेज सकेंगे। इसके अलावा, नए अपडेट में वॉइस मैसेज भेजते वक्त Pause करने की सुविधा शामिल है। यूजर्स रियल टाइम वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते वक्त वॉइस मैसेक को पॉज कर सकेंगे।

Both voice and video messages can now be sent as view-once – after being played one time, the message is automatically deleted.

To send a message as view-once, swipe up to lock recording and then tap the view-once icon. #TelegramTips pic.twitter.com/fq4wg7Q0hP

— Telegram Messenger (@telegram) January 18, 2024