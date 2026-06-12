Published By: Manisha | Published: Jun 12, 2026, 05:56 PM (IST)
FIFA World Cup 2026 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और दुनियभार में इस टूर्नामेंट का खुमार देखने को मिल रहा है। फीफा की शुरुआत के साथ टेक कंपनी Meta ने अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फुटबॉल-फोकस थीम वाले फीचर्स रिलीज किए हैं। इन फीचर्स के लिए कंपनी ने ब्रॉडकास्टर्स, नेशनल टीम, प्लेयर्स और क्रिएटर्स के साथ पार्टनर्शिप की है। मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फीचर्स की बात करें, तो Instagram के DM सेक्शन में यूजर्स को AI Goal वॉइस इफेक्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें जब आप वॉइस मैसेज भेजते हैं, तो आपको फुटबॉल थीम एनिमेशन इफेक्ट मिलता है। इंस्टाग्राम के अलावा, आपको WhatsApp, Facebook व Messenger पर भी कई नए फीचर्स मिलने वाले हैं। और पढें: Meta का बड़ा ऐलान, Edits ऐप में जल्द आ रहा AI असिस्टेंट और Desktop सपोर्ट
Meta ने अपने न्यूजरूम पोस्ट के जरिए FIFA World Cup 2026 थीम फीचर की जानकारी दी है। ये फीचर्स मेटा के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Threads, WhatsApp, Facebook व Messenger में उपलब्ध कराए गए हैं। और पढें: FIFA World Cup 2026 में दिखेगी AI और नई टेक्नोलॉजी की ताकत, बदल जाएगा फुटबॉल मैच देखने का अनुभव
Threads फीचर्स की बात करें, तो Live Chats फीचर मेटा ने रिलीज किया है। यह फीचर सदस्य को रियल-टाइम बातचीत में हिस्सा लेने का मौका देता है। यह बातचीत फुटबॉल कमेंटेटर, खिलाड़ियों व क्रिएटर्स द्वारा आयोजित की जाती है। अन्य फीचर्स की बात करें, तो इसमें फुटबॉल थीम स्टिकर्स, कस्टम इमोजी रिएक्शन और ट्रॉफी आइकन, ब्रॉडकास्टर्स की मीडिया हाइलाइट्स और मैच रिमांडर आदि शामिल है। और पढें: FIFA World Cup 2026 Live: मोबाइल पर कैसे देखें फीफा वर्ल्ड कप LIVE मैच, यहां फ्री होगी स्ट्रीमिंग
Instagram फीचर्स की बात करें, तो मेटा ने रील्स, स्टोरीज, फीचर क्रिएटर्स, ब्रॉडकास्टर्स और नेशनल टीम कॉन्टेंट के लिए डेडिकेटेड हब रोलआउट किया है। इसके अलावा, DM सेक्शन में आपको “Goal!” voice effect को एड किया गया है, जिसमें फुटबॉल थीम एनिमेशन एड किया गया है। इस फीचर को आप इंस्टाग्राम मैसेज के वॉइस में एक्सेस कर सकते है।
Facebook में भी FIFA World Cup 2026 थीम फीचर पेश कर दिए गए हैं। फेसबुक पर अब आपको Football Mode जोड़ा गया है, जिसे आप फेसबुक के लोगो पर डबल टैप करके एक्सेस कर सकेंगे। इसमें आपको फुटबॉल थीम रिएक्शन, स्पेशल सरप्राइज और फुटबॉल मिनी गेम्स है।
Messenger में Live Updates फीचर भी पेश किया गया है। इसमें यूजर्स को रियल टाइम मच इवेंट अपडेट जैसे गोल, रेड कार्ड व अन्य जरूरी चीजों की जानकारी मिलती हैं। इसके अलावा, यूजर्स फुटबॉल थीम चैट बैकग्राउंड और एनिमेशन स्टिकर पैक आदि भी प्राप्त होता है।
WhatsApp ने इसके लिए Adidas से पार्टरनर्शिप की है। इसमें उन्होंने ऐप में टूर्नामेंट में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल Trionda इमोजी का इस्तेमाल किया है। इसमें फुटबॉल थीम वीडियो कॉलिंग इफेक्ट, स्टिकर पैक आदि शामिल है।
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