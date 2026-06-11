Instagram का नया फीचर, अब आपकी Feed में क्या दिखेगा, फैसला आप करेंगे

Instagram लंबे समय से अपने एल्गोरिदम की मदद से यह तय करता है कि यूजर्स की फीड में कौन-सी पोस्ट दिखाई जाएं। कई बार लोगों को ऐसे अकाउंट्स का कंटेंट भी दिखता है जिन्हें वे फॉलो नहीं करते। अब Instagram यूजर्स को इस पर ज्यादा कंट्रोल देने जा रहा है। कंपनी ने अपने ‘Your Algorithm’ फीचर को मुख्य Feed में भी जोड़ दिया है। पहले यह फीचर सिर्फ Reels और Explore सेक्शन में उपलब्ध था। नए अपडेट के बाद यूजर्स देख सकेंगे कि Instagram उनकी किन रुचियों के आधार पर पोस्ट सजेशन रहा है और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल भी सकेंगे। इससे लोग अपनी पसंद का कंटेंट ज्यादा आसानी से देख पाएंगे। और पढें: Instagram ने पेश किया Snapchat जैसा फीचर, अब बिना झंझट शेयर होंगे रियल मोमेंट्स

यूजर्स अपनी पसंद का कंटेंट कैसे चुन सकेंगे?

इस नए फीचर की मदद से यूजर्स उन विषयों की लिस्ट देख पाएंगे जिन्हें Instagram उनकी पसंद मानता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल, फिटनेस, टेक्नोलॉजी, फैशन या फूड से जुड़ी पोस्ट ज्यादा देखता है, तो ये विषय उसकी रुचियों में दिखाई देंगे। अगर यूजर किसी विषय का कंटेंट कम देखना चाहता है, तो वह उसे हटा सकता है। वहीं अपनी पसंद के नए विषय जोड़कर वह Instagram को बता सकता है कि उसे किस तरह का कंटेंट ज्यादा दिखाया जाए। इससे यूजर्स फीड को अपनी पसंद के हिसाब से बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। और पढें: AI क्रिएटर्स पर इंस्टाग्राम की खास नजर, टेस्ट करना शुरू किया ये फीचर

Instagram यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल क्यों देना चाहता है?

Instagram के प्रमुख Adam Mosseri का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। आज TikTok, YouTube, Instagram, Threads और X जैसे प्लेटफॉर्म AI की मदद से यह तय करते हैं कि यूजर्स को कौन-सा कंटेंट दिखाया जाए। ये सिस्टम लोगों की लाइक, कमेंट, शेयर और देखने की आदतों को देखकर सजेशन देते हैं। इससे नए क्रिएटर्स और नई चीजें खोजने में मदद मिलती है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि उनकी फीड पर उनका पूरा कंट्रोल नहीं है। Instagram का कहना है कि AI में हुए नए बदलावों की मदद से अब यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल और बेहतर समझ मिल सकेगी कि उन्हें कौन-सा कंटेंट क्यों दिखाया जा रहा है। और पढें: Instagram यूजर्स के लिए आया नया फीचर, पोस्ट पर किए गए कमेंट को कर सकेंगे Edit

Add Techlusive as a Preferred Source

भविष्य में Instagram में कौन-कौन से नए कंट्रोल मिल सकते हैं?

कंपनी का कहना है कि ‘Topics’ फीचर अभी सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में Instagram यूजर्स के लिए और भी नए पर्सनलाइजेशन फीचर्स ला सकता है। भविष्य में लोग यह तय कर सकेंगे कि उन्हें किन क्रिएटर्स, किस तरह के कंटेंट और किन रुचियों से जुड़ी पोस्ट ज्यादा दिखाई जाएं। Instagram के प्रमुख Adam Mosseri के अनुसार, यह सिर्फ एक नया फीचर नहीं है, बल्कि यूजर्स को उनकी फीड और ऐप अनुभव पर ज्यादा कंट्रोल देने की कोशिश है। कंपनी का मानना है कि AI के और बेहतर होने के साथ लोग Instagram को अपनी पसंद के हिसाब से और आसानी से कस्टमाइज कर सकेंगे। इससे Instagram का अनुभव पहले से ज्यादा पर्सनल और यूजर-फ्रेंडली बन सकता है।