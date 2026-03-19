Instagram Reels ऐप का सबसे पॉपुलर फीचर है, जिसमें शॉर्ट वीडियो देखने को मिलती है। भारत में TikTok बैन होने के बाद फोटो व वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने Reels फीचर रोलआउट किया था, जो कि कुछ ही समय में लोगों के बीच काफी फेमस हो गया था। हालांकि, तब से लेकर अब तक इस फीचर में तमाम तरह के अपडेट्स पेश किए गए हैं। लेटेस्ट अपडेट की बात करें, तो कंपनी ने इंस्टाग्राम रील्स के लिए नया Tap-to-pause फीचर रिलीज किया है। जैसे कि नाम से समझ आता है कि इस फीचर की मदद से आप रील्स को सिर्फ 1 टैप पर पॉज कर सकेंगे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Meta ने क्रिएटर्स को दिया पैसे कमाने का बड़ा ऑफर, Facebook पर करनी होंगी इतनी Reels पोस्ट

Instagram हेड Adam Mosseri ने अपने लेटेस्ट पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि इंस्टाग्राम यूजर्स अब फाइनली 1 टैप करके रील्स को पॉज कर सकेंगे। इस फीचर के जरिए यूजर्स का रील्स देखने का एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा बेहतर होने वाला है। और पढें: Instagram में AI से बदलें अपनी आवाज, जानें कैसे

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How the tap-to-pause feature works

लेटेस्ट अपडेट के बाद अब आप इंस्टाग्राम रील्स में सिर्फ 1 टैप करके रील्स को पॉज कर सकेंगे। हालांकि, इस नए फीचर को एक्सेस करने के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना होगा। रील पॉज करने के साथ-साथ यूजर्स तो वीडियो को “Mute” करने का भी ऑप्शन मिलने वाला है। इन नए फीचर्स के जरिए आपका इंस्टाग्राम रील्स देखने का एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा बेहतर बनेगा। अब आप रील के किसी भी स्पेसिफिक मूवमेंट को पॉज करके उसे बारीकी से देख सकते हैं। पॉज के जरिए आप ऑन-स्क्रीन टेक्स्ट, विजुअल डिटेल्स आदि देखने में भी मदद करेगा।

Availability

Tap-to-pause फीचर को Instagram ने सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया है। ये फीचर Android व iOS दोनों ही यूजर्स के लिए पेश किया गया है। हालांकि, कंपनी ने इसे फेज मैनर में रिलीज किया है, जिसे आप तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Instagram पर Reels क्या है?

Instagram Reels ऐप का शॉर्ट वीडियो फीचर है, जिसे TikTok बैन के बाद पेश किया गया था।

Instagram Reels में Tap-to-pause फीचर क्या है?

Instagram Reels में Tap-to-pause फीचर के जरिए आप रील्स वीडियो को 1 क्लिक में पॉज कर सकते हैं। यह सुविधा इससे पहले उपलब्ध नहीं थी।

Instagram DM में वॉइस इफेक्ट फीचर क्या है?

Add Techlusive as a Preferred Source

हाल ही में इंस्टाग्राम DM में कंपनी ने AI Voice इफेक्ट फीचर रिलीज किया गया था, जिससे आप अपने वॉइस नोट को कैरेक्टर स्टाइल में सामने भेज सकते हैं।