Asus ने लेटेस्ट Chromebooks लाइनअप भारत में लॉन्च हो गया है। इस लाइनअप में कंपनी ने Chromebook CM32 Detachable, Chromebook CM14 और Chromebook CM15 को पेश किया है। फीचर्स की बात करें, तो जैसे कि नाम से समझ आता है कि इस लाइनअप में 14 इंच और 15 इंच स्क्रीन साइज पेश किया गया है। साथ ही ये लैपटॉप ChromeOS पर काम करता है। इसके अलावा, ये दोनों ही लैपटॉप MediaTek Kompanio 540 प्रोसेसर से लैस हैं। ये लैपटॉप सिंगल चार्ज पर 20 घंटे तक की बैटरी देता है। आइए जानते हैं लैपटॉप की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Google ने AI-Powered Laptop 'Googlebook' की दिखाई झलक, मिलेगा Android और Gemini AI का पावरफुल कॉम्बो

Asus Chromebooks Series Price in India

कीमत की बात करें, तो Asus Chromebooks CM32 Detachable को 37,990 रुपये में पेश किया गया है। वहीं, ASUS Chromebook CM14 की कीमत 26,990 रुपये है। तीसरे ASUS Chromebook CM15 की कीमत 28,990 रुपये है। और पढें: Amazon Sale में Laptop पर बंपर छूट, HP, Dell और Asus Laptop हुए सस्ते

Asus Chromebook CM32 Detachable, CM14, and CM15 specifications and features

फीचर्स की बात करें, तो Chromebook CM14 और Chromebook CM15 में इनके नाम की तरह 14 इंच और 15 इंच की स्क्रीन दी गई है। डिस्प्ले में पतले किनारे दिए गए हैं। साथ ही इसमें 180 डिग्री ले-फ्लेट हींज मिलते हैं। कंपनी ने खासतौर पर इन लैपटॉप को ऑनलाइन स्टडी, कॉलेब्रेशन व डेली टास्ट के लिए पेश किया है। दोनों ही लैपटॉप MediaTek Kompanio 540 प्रोसेसर से लैस हैं। और पढें: Asus ExpertBook Ultra के साथ ExpertBook P3 और P5 सीरीज से उठा पर्दा, जानें कीमत

जैसे कि हमने बताया यह लैपटॉप सिंगल चार्ज पर 20 घंटे तक की बैटरी प्रोवाइड करता है। साथ ही ये ChromeOS पर काम करते हैं, जो कि यूजर्स को गूगल क्लाउड बेस्ड इकोसिस्टम व एआई एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इस लैपटॉप के साथ ग्राहकों को Google AI Pro बेनेफिट के साथ 5TB क्लाउड स्टोरेज प्राप्त होगी, जो कि 3 महीने के लिए उपलब्ध होगी।

ASUS Chromebook CM32 Detachable की बात करें, तो इस लैपटॉप में कंपनी ने 2 इन 1 डिजाइन दिया है। ऐसे में लैपटॉप को आप टैब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2.5k टचस्क्रीन मिलती है। इसके साथ कंपनी ने डिटैचेबल कीबोर्ड और मैग्नेटिक स्टैंड दिया है। साथ ही इसमें ASUS Pen का सपोर्ट मिलता है। कंपनी ने इस लैपटॉप में मिल्टी-ग्रेड ड्यूरिबिल्टी दी है।

फीचर ASUS Chromebook CM14 डिस्प्ले 14 इंच स्क्रीन डिजाइन पतले बेज़ेल्स (Thin Bezels) हिंज 180° Lay-Flat Hinge प्रोसेसर MediaTek Kompanio 540 ऑपरेटिंग सिस्टम ChromeOS बैटरी सिंगल चार्ज पर 20 घंटे तक उपयोग Online Study, Collaboration, Daily Tasks AI फीचर्स Google AI Pro Benefits क्लाउड स्टोरेज 5TB Cloud Storage (3 महीने के लिए)

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फीचर ASUS Chromebook CM15 डिस्प्ले 15 इंच स्क्रीन डिजाइन पतले बेज़ेल्स (Thin Bezels) हिंज 180° Lay-Flat Hinge प्रोसेसर MediaTek Kompanio 540 ऑपरेटिंग सिस्टम ChromeOS बैटरी सिंगल चार्ज पर 20 घंटे तक उपयोग Online Study, Collaboration, Daily Tasks AI फीचर्स Google AI Pro Benefits क्लाउड स्टोरेज 5TB Cloud Storage (3 महीने के लिए)