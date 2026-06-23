क्या Zero-Watt Bulb सच में 0 बिजली खर्च करता है? जानिए सच्चाई

भारत के लगभग हर घर में रात के समय एक छोटा बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है, जिसे आमतौर पर ‘Zero-Watt Bulb’ कहा जाता है। बेडरूम, सीढ़ियों, पूजा घर या हॉल में इस्तेमाल होने वाला यह बल्ब वर्षों से लोगों के बीच फेमस है। हालांकि इसके नाम को लेकर एक बड़ी गलतफहमी भी मौजूद है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह बल्ब बिल्कुल भी बिजली खर्च नहीं करता, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। अगर कोई बल्ब रोशनी दे रहा है, तो वह निश्चित रूप से बिजली का यूज कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इसे जीरो-वॉट बल्ब क्यों कहा जाता है और इसकी असली बिजली खपत कितनी होती है?

Zero-Watt Bulb नाम आखिर कैसे पड़ा?

दरअसल, ‘Zero-Watt’ नाम पुराने समय के बिजली मीटरों की वजह से पड़ा। पहले घरों में एनालॉग बिजली मीटर लगाए जाते थे, जिनमें घूमने वाली डिस्क और सुई होती थी। ये मीटर बहुत कम बिजली खपत को सही तरीके से माप नहीं पाते थे। जब घर के बड़े उपकरण जैसे पंखा, टीवी या ट्यूबलाइट बंद कर दिए जाते थे और केवल यह छोटा बल्ब जलता रहता था, तब मीटर की सुई लगभग स्थिर दिखाई देती थी। कई बार डिस्क भी घूमती हुई नजर नहीं आती थी। लोगों को लगा कि यह बल्ब बिजली खर्च ही नहीं कर रहा है और यहीं से इसका नाम ‘Zero-Watt Bulb’ पड़ गया। धीरे-धीरे यह नाम इतना फेमस हो गया कि आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।

क्या डिजिटल मीटर भी Zero-Watt Bulb की बिजली खपत रिकॉर्ड करते हैं?

आज के डिजिटल बिजली मीटर पहले के मीटरों से ज्यादा सटीक होते हैं। ये बहुत कम बिजली खर्च को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए अगर आप आज ‘Zero-Watt Bulb’ जलाते हैं, तो उसकी बिजली खपत मीटर में गिनी जाती है और बिल में भी जुड़ती है, हालांकि यह बल्ब बहुत कम बिजली खर्च करता है, लेकिन इसकी खपत बिल्कुल जीरो नहीं होती। पुराने Zero-Watt Bulb आमतौर पर 5 से 15 Watt तक बिजली लेते थे। कुछ बल्ब करीब 10 Watt बिजली खर्च करते थे, यानी नाम भले ही ‘Zero-Watt’ हो, लेकिन यह बल्ब बिजली जरूर खाता है।

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LED Zero-Watt Bulb कितना बिजली बचाता है और क्या इसे खरीदना चाहिए?

आज मिलने वाले LED Zero-Watt Bulb पुराने बल्बों की तुलना में काफी कम बिजली खर्च करते हैं। ये आमतौर पर सिर्फ 0.3 से 1 Watt तक बिजली का यूज करते हैं, साथ ही ये ज्यादा समय तक चलते हैं और बहुत कम गर्म होते हैं। अगर आपको रात में हल्की रोशनी चाहिए, तो LED Zero-Watt Bulb एक अच्छा ऑप्शन है। पुराने Zero-Watt Bulb 5 से 15 Watt तक बिजली खर्च करते थे, जबकि नए LED मॉडल 1 Watt से भी कम बिजली लेते हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि Zero-Watt Bulb बिल्कुल बिजली नहीं खाता।