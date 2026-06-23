Telegram से हटा बैन, अब फिर से कर सकेंगे चैटिंग

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 23, 2026, 11:57 AM (IST)
भारत में Telegram App फिर से वापसी कर चुका है। केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया अस्थायी बैन 22 जून की रात खत्म होने के बाद Google Play Store पर मंगलवार सुबह दोबारा वापस आ गया है। अब कई यूजर्स के लिए ऐप फिर से सामान्य रूप से काम करने लगा, हालांकि मंगलवार सुबह तक Apple App Store पर Telegram वापस नहीं आया था और Apple की ओर से भी कोई जवाब नहीं मिला। Telegram की वापसी से उन लाखों भारतीय यूजर्स को राहत मिली है जो पिछले कुछ दिनों से इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे।
सरकार ने Telegram पर यह अस्थायी बैन NEET परीक्षा के पेपर लीक और फर्जी जानकारी फैलने की वजह से लगाया था। अधिकारियों के मुताबिक Telegram पर लीक पेपर, गलत खबरें और कई तरह की धोखाधड़ी से जुड़ी चीजें तेजी से शेयर की जा रही थी, जिससे परीक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा था। बैन लगाने से पहले 3 जून को सरकार ने Telegram के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और अपनी चिंताएं बताई थीं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर केंद्र सरकार ने Telegram, उसके वेब वर्जन और उससे जुड़े सभी लिंक को 22 जून तक ब्लॉक करने का फैसला लिया था।
बैन के दौरान सरकार ने Telegram को कुछ नए नियमों का पालन करने के लिए भी कहा था। कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ाने और गलत या आपत्तिजनक कंटेंट पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा Telegram के Message Editing फीचर को 30 जून तक बंद रखने को कहा गया है। माना जा रहा है कि यह फैसला फर्जी जानकारी या लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में बाद में बदलाव करके सबूत छिपाने जैसी एक्टिविटी को रोकने के लिए लिया गया है। इस बीच 21 जून को NEET की दोबारा परीक्षा भी की गई और अब तक किसी बड़े पेपर लीक या गड़बड़ी की खबर सामने नहीं आई है।
Telegram पर लगे प्रतिबंध को लेकर कंपनी की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। Telegram के संस्थापक और CEO Pavel Durov ने भारत सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ यूजर्स की गलतियों की वजह से पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना उचित नहीं था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि Meta की हिस्सेदारी वाली Reliance और Telegram की प्रतिद्वंद्वी सेवा WhatsApp ने कंपनी के खिलाफ लॉबिंग की हो सकती है। हालांकि इन आरोपों पर किसी भी संबंधित कंपनी या सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल Telegram की सेवाएं फिर से बहाल हो चुकी हैं और यूजर्स सामान्य रूप से ऐप का उपयोग कर सकते हैं। Telegram पर लगे बैन को लेकर कंपनी ने भी नाराजगी जताई थी। Telegram के संस्थापक और CEO Pavel Durov ने कहा कि कुछ लोगों की गलत हरकतों की वजह से पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना सही फैसला नहीं था।
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