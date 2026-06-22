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Ai+ Nova 2 Pro और Ai+ Nova 2 Neo 5G फोन 6000mAh बैटरी के साथ लॉन्च, जानें कीमत

Ai+ Nova 2 Pro और Ai+ Nova 2 Neo 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गए हैं। फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है। यहां जानें फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स।

Published By: Manisha | Published: Jun 22, 2026, 04:06 PM (IST)

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Ai+ के लेटेस्ट स्मार्टफोन Nova 2 Neo 5G और Nova 2 Pro 5G भारत में लॉन्च हो गए हैं। ये दोनों ही कंपनी की Nova सीरीज के लेटेस्ट डिवाइस हैं। फीचर्स की बात करें, तो एआई प्लस नोवा 2 नियो 5जी फोन में कंपनी ने 6.74 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Octa Core MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इस फोन में 48MP का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, दूसरी ओर नोवा 2 प्रो 5जी फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Octa Core MediaTek Dimensity 7100 6nm प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 48MP का रियर कैमरा मौजूद है। यहां जानें फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: Adobe Firefly AI Assistant: अब Photoshop और Premiere Pro में AI करेगा कई काम, जानिए क्या बदला

Ai+ Nova 2 Pro and Ai+ Nova 2 Neo 5G Pricing and availability

कंपनी ने Ai+ Nova 2 Neo 5G 12,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है। वहीं, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है। news और पढें: AI+ Nova 2 Neo और Nova 2 Pro 5G की लॉन्च डेट अनाउंस, जानें फीचर्स

वहीं, दूसरी ओर Ai+ Nova 2 Pro 5G की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 15999 रुपये है। यह दाम फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। वहीं, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 17,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन की खरीद पर 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। दोनों ही फोन की सेल Flipkart पर 26 जून दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली है। news और पढें: Google ने पेश किया नया AI Home Speaker, Gemini के साथ मिलेंगे ये सब फीचर्स, कीमत बस इतनी

Ai+ Nova 2 Neo 5G specifications

फीचर्स की बात करें, तो Ai+ Nova 2 Neo 5G में 6.74 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। डिस्प्ले में 600 Nits की HBM ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन Octa Core MediaTek Dimensity 6300 6nm प्रोसेसर से लैस है। इसमें 4GB RAM/ 6GB RAM के दो ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, स्टोरेज में 64GB RAM/128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन Android 16 बेस्ड nxtQ OS पर काम करता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 48MP का रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें Sony IMX582 प्रोसेसर से लैस है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फोन की बैटरी 6000mAh की है।

Ai+ Nova 2 Pro 5G Specifications

Ai+ Nova 2 Pro 5G में 6.9 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz का है। वहीं, 800 Nits HBM ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन Octa Core MediaTek Dimensity 7100 6nm प्रोसेसर से लैस है। इसमें 6GB RAM/8GB RAM मिलती है। वहीं, फोन की स्टोरेज 128GB की है। फोन की स्टोरेज 2TB तक बढ़ जाती है। साथ ही फोन Android 16 बेस्ड nxtQ OS पर काम करता है।

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फोटोग्राफी के लिए फोन में 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ Sony IMX582 सेंसर मिलता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

फीचर Ai+ Nova 2 Neo 5G Ai+ Nova 2 Pro 5G
डिस्प्ले 6.74 इंच HD+ 6.9 इंच
रिफ्रेश रेट 120Hz 144Hz
HBM ब्राइटनेस 600 Nits 800 Nits
प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6300 (6nm) MediaTek Dimensity 7100 (6nm)
RAM 4GB / 6GB 6GB / 8GB
स्टोरेज 64GB / 128GB 128GB
स्टोरेज एक्सपेंशन 2TB तक (MicroSD) 2TB तक (MicroSD)
ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 आधारित nxtQ OS Android 16 आधारित nxtQ OS
रियर कैमरा 48MP (Sony IMX582 सेंसर) 48MP (Sony IMX582) + 8MP Ultra-Wide
फ्रंट कैमरा 8MP 13MP
फिंगरप्रिंट सेंसर साइड-माउंटेड साइड-माउंटेड
बैटरी 6000mAh 6000mAh
फास्ट चार्जिंग जानकारी नहीं 33W फास्ट चार्जिंग
खास बात 120Hz डिस्प्ले, बड़ी बैटरी 144Hz डिस्प्ले, बेहतर प्रोसेसर, Ultra-Wide कैमरा और 33W चार्जिंग