Published By: Manisha | Published: Jan 22, 2026, 08:39 PM (IST)
Elon Musk की कंपनी xAI का पॉपुलर AI चैटबॉट Grok हमेशा चर्चा में बना रहता है। इन दिनों Grok अपने नए फीचर की वजह से सुर्खियों में है, जिसमें यूजर्स अब बिना टाइप करें अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे। इस फीचर की जानकारी खुद कंपनी के मालिक एलन मस्क ने दी। उन्होंने अपने X हैंडल पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें Grok के नए फीचर की जानकारी दी गई है। यह Grok का नया Voice Mode है, जिसके बाद ग्रोक से बातचीत कर सकेंगे। आइए जानते हैं इस फीचर से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: X के Grok पर नहीं बनाई जा सकेंगी Bikini इमेज, लगी अश्लील कंटेंट पर लगाम
Elon Musk ने हाल ही में अपने X हैंडल पर एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में वह Grok के नए Voice Mode का डेमो देते दिख रहे हैं। इसके लिए आपको अपने फोन में वीडियो मोड के लिए कैमरा ऑन करना होगा और फिर आप अपने सवालों बोलकर Grok से पूछ सकते हैं। Grok अपनी वॉइस में आपके सवालों का जवाब देगा। एलन मस्क ने वीडियो ऑन करके ग्रोक से पूछा कि तुम्हें जो दिख रहा है, उसका विवरण दो। और पढें: Elon Musk ने Grok के इस्तेमाल को लेकर किया बड़ा ऐलान, अब सभी नहीं बना पाएंगे इमेज
Use video mode (turn on camera) and Grok voice will explain everything you’re looking at
pic.twitter.com/Y5t4SQoOQQ और पढें: Elon Musk ने X और Grok AI के जरिए लॉन्च किया ये खास फीचर, अब फोटो में दिखेगा Santa Claus, जानें कैसे
— Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2026
इसके लिए आपको सिर्फ अपने फोन का कैमरा ऑन करना होगा। वीडियो मोड एक्टिव होते ही आप ग्रोक से किसी भी सवाल का जवाब कैमरे के जरिए पूछ सकेंगे।
आपको सवाल पूछने के लिए टाइप करने की जरूत नहीं पड़गी। आप बोलकर भी अपना सवाल ग्रोक से पूछ सकेंगे। कई बार सवाल पूछने के लिए सही शब्द समझ नहीं आते, जिसके बाद एआई सवाल का सटिक जवाब नहीं दे पाता। हालांकि, वीडियो मोड में एआई खुद देखकर आपको आपके सवालों के सटिक जवाब दे सकेगा।
Grok now supports 10-second video generation
वॉइस मोड के अलावा, हाल ही में इसके एक और नए फीचर का ऐलान किया गया है। Grok AI अपने यूजर्स के लिए 10 सेकेंड की वीडियो भी जनरेट कर सकेगा। इससे पहले यह लिमिट 5 सेकेंड्स तक सीमित थी।
