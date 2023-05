Elon Musk ने बड़ा ऐलान किया है। अब Twitter पर 2 घंटे का वीडियो अपलोड किया जा सकेगा। मस्क ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। एलन ने जब से ट्विटर खरीदा है, तब से इस प्लेटफॉर्म पर लगातार नए फीचर्स लाए जा रहे हैं। कंपनी ने अपनी कई सुविधाओं को पेड कर दिया है। यूजर्स को अब अपने ट्विटर अकाउंट के लिए ब्लू टिक पाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा, Twitter Blue सब्सक्राइबर को और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। अब कंपनी ने उनके लिए एक और नई घोषणा कर दी है। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - Elon Musk ने किया Twitter के नए CEO का ऐलान, अब महिला के हाथ में होगी कमान

Elon Musk ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा है ‘ट्विटर ब्लू वेरिफाइड सबस्क्राइबर अब दो घंटे का वीडियो (8 GB) अपलोड कर सकते हैं।’ मस्क के ट्वीट से साफ है कि 2 घंटे या 8जीबी के वीडियो अपलोड करने की सुविधा सिर्फ ट्विटर ब्लू सबस्क्राइबर के लिए है। इसका मतलब है कि इसके लिए भी यूजर्स को पैसे देकर ब्लू सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उसके बाद ही वे 2 घंटे का लंबा वीडियो पोस्ट कर पाएंगे। Also Read - Elon Musk का बड़ा ऐलान, अब ट्विटर पर होगी चैटिंग और वीडियो कॉलिंग

Twitter Blue Verified subscribers can now upload 2 hour videos (8GB)! Also Read - Elon Musk की बड़ी तैयारी! Twitter लाएगा सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान, हटाए जाएंगे इनएक्टिव अकाउंट

मस्क के इस ट्वीट पर हजारों रिएक्शन आ चुके हैं। कोई उसे यूट्यूब के लिए मुश्किल तो कोई कुछ बता रहा है। किसी किसी यूजर ने दो घंटे के विडियो भी पोस्ट किए हैं।

मस्क का यह अहम कदम ब्लू सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाने में मदद करेगा। बता दें ट्विटर ब्लू वेरिफाइड की घोषणा के दौरान एलन मस्क ने कहा था कि ब्लू सब्सक्राइबर को कुछ खास फीचर्स मिलेंगे। हालांकि, तब शायद ही किसी ने इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे का विडियो पोस्ट करने जैसे फीचर की उम्मीद की होगी। हालांकि, अब ऐसा करना मुमकिन होगा।

हाल में कंपनी ने कई नए फीचर्स की घोषणा की है। ट्विटर पर जुड़ने वाले फीचर्स को देखें, तो ऐसा लग रहा है जैसे मस्क इस प्लेटफॉर्म को व्हाट्सऐप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के विकल्प के तौर पर लाने की तैयारी में है।

हाल में एलन मस्क ने Twitter के नए CEO की घोषणा भी की थी। उन्होंने अब लिंडा याकारिनो (Linda Yaccarino) को Twitter का नया CEO बना दिया है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट की सीईओ बनने के बाद लिंडा ने अपना पहले ट्वीट में एलन मस्क को धन्यवाद दिया और लिखा, “थैंक्यू एलन मस्क! एक बेहतर भविष्य के लिए मैं आपके विजन से लंबे समय से प्रेरित हूं। मैं इस विजन को ट्विटर पर लाने और मिलकर इस बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बेहद उत्साहित हूं।

कंपनी ने अभी प्लेटफॉर्म के लिए डायरेक्ट मैसेज (DM) फीचर को रोल आउट किया था। इसके जरिए यूजर अब ट्विटर पर सीधा मैसेज भेज सकेंगे और सभी मैसेज एन्क्रिप्टेड होंगे। यानी कि इन मैसेज को कोई भी डिकोड नहीं कर पाएगा। इससे यूजर्स आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे।

Early version of encrypted direct messages just launched.

Try it, but don’t trust it yet.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023