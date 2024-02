Android यूजर्स की सेफ्टी होगी पहले से ज्यादा मजबूत, Google लाया खास फीचर!

Android Safe Browsing page: Google ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ‘Android Safe Browsing’ नाम का नया सेफ्टी पेज पेश किया है। इस पेज की जानकारी लेटेस्ट लीक के जरिए सामने आई है। लीक की मानें, तो यह पेज एंड्रॉइड यूजर्स को गूगल पर सेफ ब्राउजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा, यह फीचर उन्हें फर्जी व मलिशियल लिंक का भी अलर्ट देगा। लीक में बताया गया है कि यह फीचर Google Pixel और Samsung Galaxy स्मार्टफोन्स में स्पॉट किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस फीचर को अन्य एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के लिए भी रोलआउट कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स।

@MishaalRahman नामक यूजर ने X (Twitter) के जरिए ‘Android Safe Browsing’ पेज की जानकारी दी। यूजर ने एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि Google ने ‘Android Safe Browsing’ पेज रोलआउट करना शुरू कर दिया है। साथ ही यह फीचर Google Pixel और Samsung Galaxy स्मार्टफोन्स में स्पॉट किया गया है।

Google is rolling out a new “Android Safe Browsing” page to users that lets you see which apps support the feature as well as a toggle “live threat protection” which enables “more accurate threat detection.”

Android Safe Browsing “alerts you to security threats, like harmful… pic.twitter.com/xMIvmJh7Pl

