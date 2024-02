How to Hide Apps on Android Phone: कई बार ऐसा मौका आता है, जब आपका स्मार्टफोन किसी और के हाथों में जाते ही आपके दिल की धकड़ने तेज हो जाती है। उस वक्त आपको चिंता सताती है कि आपके फोन में मौजूद सीक्रेट ऐप को वो ओपन न कर लें। इस तरह की चिंता से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। जी हां, एंड्रॉइड स्मार्टफोन में आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से उस सीक्रेट ऐप पर बिना डिलीट किए छुपा सकते हैं। ये Whatsapp, Instagram, बैंकिंग या फिर ट्रेडिंग ऐप कोई भी हो सकती है। आइए जानते हैं फोन में कैसे छुपाएं ऐप।

Android स्मार्टफोन में मौजूद ऐप को हाइड करने के लिए आपको अलग से किसी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप अपने फोन में मौजूद सेटिंग्स की मदद से ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। यहां जानें एंड्रॉइड फोन में ऐप्स को हाइड करने का आसान तरीका।

How to Hide Apps on Android Phone-

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Settings ऐप को ओपन करें।

2. इस फोन में आप Privacy ऑप्शन पर क्लिक करें।

3. प्राइवेसी सेक्शन में स्क्रोल डाउन करने के बाद आपको App Hiding का ऑप्शन दिखाई देगा।

4. इस ऑप्शन पर जाने के बाद आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी काम करता है।

5. इसके बाद आपको App Hiding ऑप्शन के तहत फोन में मौजूद सभी ऐप्स दिखाई देंगी।

6. इनमें से आप उन सीक्रेट ऐप्स का चुनाव कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने फोन से हाइड करना चाहते हैं।

7. जिस ऐप को भी आप फोन में छुपाना चाहते हैं, उसका टॉगल ऑन कर दें।

8. इसके बाद अब आपको अपने फोन के ऐप लॉन्चर में वो ऐप दिखाई नहीं देगी।

ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग-अलग Android स्मार्टफोन में ऐप्स को छुपाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। Samsung, OnePlus, OPPO जैसे ब्रांड्स में ऐप्स को हाइड करने के ऑप्शन थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन, सभी फोन में आपको सेटिंग्स में जाकर ही ऐप को छुपाने का विकल्प मिल जाता है।