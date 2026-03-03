comscore
ENG

Holi पर फोन खराब होने का डर? इस 5 आसान टिप्स से अपने डिवाइस को रखें सेफ

होली का त्योहार खुशियों और रंगों से भरा होता है, लेकिन इसी बीच आपके स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को नुकसान पहुंचने का डर भी रहता है। इसलिए थोड़ी सावधानी और ये 5 आसान टिप्स अपनाना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 03, 2026, 02:38 PM (IST)

Holi 2026

photo icon Holi 2026

रंगों का त्योहार होली जल्द ही पूरे भारत में खुशी और मस्ती के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान लोग रंग और पानी से खेलते हैं, लेकिन यही समय आपके स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए खतरे भरा भी हो सकता है। रंगीन गुलाल, पानी की बूंदें आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भले ही आजकल ज्यादातर गैजेट्स में वाटरप्रूफ फीचर्स होते हैं फिर भी सुरक्षा के लिए कुछ सावधानी बरतना जरूरी है। आइए जानते हैं… news और पढें: Free Fire Max में लाइव हुआ Holi इवेंट, शानदार Voice Pack और Gold Royale वाउचर मिल रहा फ्री

जिप-लॉक कवर का इस्तेमाल करें

होली में कलर और पानी से अपने फोन को बचाने का सबसे आसान तरीका है जिप-लॉक या वॉटरप्रूफ पाउच का इस्तेमाल करना। सूखे कलर या पानी आपके फोन के चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स में जाकर फोन को अंदर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने फोन या डिवाइस को हमेशा सुरक्षित, वॉटरप्रूफ कवर में रखें।

स्क्रीन प्रोटेक्टर और केस का इस्तेमाल करें

एक मजबूत बैक कवर और टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर आपके फोन को गिरने या खरोंच से बचा सकते हैं।

गेजेट्स को भीगी जगहों पर न ले जाएं

जहां पानी के गुब्बारे और कलर फेंके जा रहे हों, वहां स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, ईयरबड्स या टैबलेट को लेकर जाने से बचें। इन्हें घर में या सुरक्षित बैग में रखें। ऐसा करने से आपके गैजेट्स सुरक्षित रहेंगे।

पावर बैंक और चार्जर्स को सुरक्षित रखें

हम अक्सर अपने स्मार्टफोन का ध्यान रखते हैं लेकिन चार्जर और पावर बैंक को भूल जाते हैं। होली में इनको नमी से बचाना बहुत जरूरी है। पानी इनके अंदर के सर्किट्स को खराब कर सकता है।

महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप लें

होली पर बाहर जाने से पहले अपने फोन की जरूरी फोटो, कॉन्टैक्ट्स और फ़ाइल्स का बैकअप लें। यह सिर्फ एक सुरक्षा उपाय है ताकि अगर फोन खराब हो जाए, तो आपका डेटा सुरक्षित रहे।

अगर फोन गलती से पानी में गिर जाए तो क्या करें

  • तुरंत फोन को बंद कर दें
  • ज्यादा पानी को हल्के झटके देकर निकालें
  • फोन को तब तक चार्ज न करें जब तक पूरी तरह सूख न जाए
  • मुलायम कपड़े से धीरे-धीरे पोंछें
  • फोन को किसी हवादार जगह पर, सीधा खड़ा करके रखें