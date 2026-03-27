घर का Wi-Fi हो गया स्लो? वजह हो सकता है पुराना राउटर, जानिए कैसे करें पता और कब बदलें

अगर आपका घर का Wi-Fi इंटरनेट अक्सर स्लो चलता है या बार-बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसका कारण आपका राउटर भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, राउटर को हर 3–5 साल में बदलना चाहिए ताकि इंटरनेट की स्पीड, कवरेज और सुरक्षा बनी रहे। कई लोग सिर्फ अपने इंटरनेट प्लान को अपग्रेड करते हैं, लेकिन असली समस्या अक्सर पुराने राउटर में ही होती है। पुराने राउटर पूरे घर में तेज इंटरनेट नहीं दे पाते और सिग्नल कमजोर हो सकता है। और पढें: Wi-Fi स्लो होने का सबसे बड़ा कारण है घर में रखी ये चीजें, तुरंत हटाएं

क्यों राउटर को अपग्रेड करना जरूरी है?

जैसे स्मार्टफोन पुराने होने पर धीमे हो जाते हैं, वैसे ही Wi-Fi राउटर भी समय के साथ बेकार हो जाते हैं। पुराने राउटर अक्सर स्लो इंटरनेट स्पीड, बार-बार डिस्कनेक्शन और बेकार सिग्नल जैसी समस्याएं देते हैं। इसके अलावा कई पुराने राउटर्स को सुरक्षा अपडेट नहीं मिलते, जिससे आपके होम नेटवर्क में डाटा चोरी, हैकिंग और मैलवेयर अटैक्स का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि 3 से 5 साल पुराने राउटर को बदलना चाहिए ताकि इंटरनेट स्पीड और सुरक्षा बेहतर बनी रहे। और पढें: घर का Wi-Fi चल रहा स्लो? इन 5 चीजों को राउटर के पास से हटा दें, इंटरनेट चलेगा सुपरफास्ट

किन राउटर्स का नहीं करना चाहिए इस्तेमाल?

अगर आप अभी भी Wi-Fi 4 या Wi-Fi 5 जैसे पुराने स्टैंडर्ड वाले राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास अच्छा इंटरनेट प्लान होने के बावजूद पूरी स्पीड नहीं मिल पाएगी। नए Wi-Fi 6 राउटर तेज स्पीड, बेहतर परफॉर्मेंस और मल्टीपल डिवाइस के लिए बेहतर एफिशिएंसी देते हैं। पुराने राउटर की बेकार रेंज और खराब फ्रीक्वेंसी की वजह से Peak Hours में इंटरनेट स्लो हो जाता है और घर के दूसरे हिस्सों में सिग्नल कमजोर हो जाता है। कई डिवाइस एक साथ कनेक्ट करने में भी समस्या आती है।

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कब बदलें राउटर?

अगर आपका राउटर बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है या इंटरनेट स्लो है, तो इसे बदलने का समय है। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि 3–5 साल पुराने राउटर को बदल दें। इसके अलावा, नया राउटर लेते समय यह ध्यान रखें कि वह आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन जैसे फाइबर के साथ कम्पैटिबल हो। इंटरनेट स्पीड और सुरक्षा बेहतर करने के लिए आप अपने Internet Service Provider से संपर्क कर सकते हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले राउटर पर अपग्रेड कर सकते हैं।