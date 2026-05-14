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पुराने AC में दिख रहे ये संकेत, भूलकर भी न करें नजरअंदाज, नहीं तो हो जाएंगे बड़ी दुर्घटना के शिकार

अगर आप पुराने या फिर रिफर्बिश्ड AC का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। यहां एसी से आने वाले कुछ संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिन पर ध्यान न देने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

Published By: Ajay Verma | Published: May 14, 2026, 11:31 AM (IST)

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आजकल ज्यादातर लोग पैसे बचाने के चक्कर में पुराना या फिर रिफर्बिश्ड AC खरीद लेते हैं। शुरुआत में ये एसी ठीक काम करते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ इनके अंदर छिपी खामियां जैसे खराब पार्ट्स, ओवर हीट, अजीब आवाज और वायर शॉर्ट आदि बाहर आने लगती हैं, जिनपर ध्यान न दिया जाए, तो आग लग सकती है या ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए हम आपको यहां आज एसी के कुछ विशेष संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। ऐसा करने से आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेंगे। news और पढें: हर महीने रिपेयर करना पड़ रहा है AC? जानिए नया खरीदना सही रहेगा या रिपेयर कराना

जलने की बदबू आना

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AC ऑन करने के बाद जलने की स्मैल आ रही है, तो इसका मतलब है कि वायर शॉट हुई है, जिससे वह जल रही है या फिर एसी ओवरहीट हो रहा है। इस स्थिति में अपने एसी को तुरंत बंद कर दें और टेक्नीशियन को बोलाकर उसे चेक कराएं।

अजीब आवाज

AC

AC

अगर एसी चलने के बाद खड़खड़ाहट जैसी अजीब व तेज आवाज आ रही है, तो यह सामान्य बात नहीं है। इस तरह की आवाज कंप्रेसर में गड़बड़ी, ढीले पार्ट्स या फिर खराब मोटर की वजह से आ सकती है। यदि इस समस्या को ठीक नहीं किया, तो आप बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस आवाज को भूलकर भी नजरअंदाज न करें।

ओवरहीट

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आपका एसी थोड़ी देर चलने के बाद जल्दी गर्म हो रहा है, तो यह एक संकेत है कि उसके इंटर्नल पार्ट खराब हो रहे हैं। उसके पार्ट्स को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इस कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी।

कम कूलिंग

एसी की कूलिंग कम हो गई है। वो पहले की तरह ठंडी हवा नहीं फेंक पा रहा है, हो सकता है कि उसकी गैस कम हो गई हो, कंप्रेसर में दिक्कत हो या फिर फिल्टर खराब हो।

स्टेबलाइजर

स्टेबलाइजर के पास स्पार्क हुआ है, तो यह बेहद खतरनाक संकेत है। यह कमजोर वायरिंग या फिर खराब कनेक्शन के कारण हो सकता है। यदि इसे ठीक नह कराया जाए, तो आग लग सकती है। हमारी राय है कि स्टेबलाइजर की समस्या को जल्द से जल्द ठीक कराएं। इससे आप सुरक्षित रहेंगे।

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निष्कर्ष

पुराने या फिर रिफर्बिश्ड एसी इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। इनकी समय-समय पर सर्विस कराना बहुत जरूरी है। इससे एसी सालों-साल सही काम करते हैं और इनमें पार्ट्स खराब होने व ओवरहीटिंग जैसी समस्या नहीं आती हैं, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं होने की संभावना न के बराबर हो जाती है।