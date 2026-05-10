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हर महीने रिपेयर करना पड़ रहा है AC? जानिए नया खरीदना सही रहेगा या रिपेयर कराना

गर्मी के मौसम में AC लोगों की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है, लेकिन जब पुराना AC बार-बार खराब होने लगे तो परेशानी और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि बार-बार रिपेयर कराना सही है या नया AC खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 10, 2026, 01:34 PM (IST)

AC Repair vs New AC

photo icon AC Repair vs New AC (AI Image)

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AC हर घर की बड़ी जरूरत बन गया है। तेज गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए लोग घंटों AC चलाते हैं, लेकिन परेशानी तब बढ़ जाती है जब पुराना AC बार-बार खराब होने लगे। कई लोग हर बार मैकेनिक बुलाकर उसे ठीक करवा लेते हैं, लेकिन लगातार रिपेयर कराने में काफी खर्चा होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पुराने AC को रिपेयर कराना सही रहेगा या फिर नया खरीद लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका जवाब AC की लाइफ, बिजली की खपत और रिपेयर खर्च पर निर्भर करता है। अगर आपका AC 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है और लगातार दिक्कत दे रहा है, तो नया AC लेना ज्यादा समझदारी वाला फैसला हो सकता है। news और पढें: 40000 रुपए से कम में खरीदें ये 1.5 Ton Inverter Window AC, गर्मी जाओगे भूल

पुराने AC की कूलिंग और परफॉर्मेंस क्यों हो जाती है कमजोर?

दरअसल एक अच्छे एयर कंडीशनर की औसत लाइफ करीब 10 से 15 साल मानी जाती है। समय के साथ इसके पार्ट्स कमजोर होने लगते हैं और कूलिंग भी पहले जैसी नहीं रहती। पुराने AC में अक्सर गैस लीकेज, कंप्रेसर खराब होना, पानी टपकना या ज्यादा आवाज जैसी समस्याएं आने लगती हैं। कई बार लोग इन दिक्कतों को छोटी समस्या समझकर बार-बार रिपेयर कराते रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये खर्च काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा पुराने AC का मोटर भी कमजोर पड़ने लगता है, जिससे उसे ठंडी हवा देने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका सीधा असर बिजली बिल पर देखने को मिलता है और हर महीने ज्यादा बिजली खर्च होने लगती है। news और पढें: AC इन वजहों से फटता है, बरतनी चाहिए ये सावधानियां, दिल्ली हादसे के बाद लोगों में डर

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नया AC बिजली बिल कम करने में कैसे मदद करता है?

आजकल बाजार में आने वाले नए AC पहले के मुकाबले काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। इनमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और बेहतर स्टार रेटिंग दी जाती है, जिससे बिजली की खपत कम होती है और लंबे समय में पैसे की बचत भी होती है। अगर आपका बिजली बिल लगातार बढ़ रहा है और AC पहले जैसी कूलिंग नहीं दे रहा, तो ये संकेत हो सकता है कि अब उसे बदलने का समय आ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक अच्छा AC बार-बार खराब नहीं होता। अगर हर कुछ महीनों में तकनीशियन बुलाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि मशीन अब पुरानी हो चुकी है और उस पर ज्यादा पैसा खर्च करना फायदे का सौदा नहीं रहेगा। नया AC शुरुआत में थोड़ा महंगा जरूर लग सकता है, लेकिन कम बिजली खर्च, बेहतर कूलिंग और कम रिपेयर खर्च की वजह से लंबे समय में यह ज्यादा फायदे का सौदा साबित होता है।