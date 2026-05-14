TV के पास ये चीजें रखना पड़ सकता है भारी, वरना होगा बहुत नुकसान

टेलीविजन यानी टीवी मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। इस वजह से यह हर घर का अहम हिस्सा बन गया है। हालांकि, अनजाने में लोग टीवी के आसपास ऐसी चीजें रख देते हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस प्रभावित होती है और उसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए इस टेक गाइड में जानते हैं पांच ऐसी चीजों के बारे में, जिन्हें टीवी के पास भूलकर भी नहीं रखना है। इससे टीवी की कार्य क्षमता बेहतर होगी और लंबे समय तक काम करेगा। आपको बार-बार मैकेनिक के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। और पढें: Smart TV खरीदते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा पैसा

इन चीजों को भूलकर भी टीवी के पास न रखें

इलेक्ट्रिक डिवाइस

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टीवी के पास चार्जर, राउटर और वाई-फाई जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नहीं रखना चाहिए। यदि आप इन दोनों डिवाइस को आसपास रखते हैं, तो इससे दोनों हीट बढ़ सकती है, जिससे टीवी खराब हो सकता है। इन डिवाइस को दूर रखें। ऐसा करने से टीवी सुरक्षित रहेगा और जल्दी खराब नहीं होगा। और पढें: CES 2026: Google TV के लिए Gemini को मिला बड़ा AI अपग्रेड, मिलेंगे ये फीचर्स

नमी वाली चीजें

कई लोग टीवी को सजाने के लिए आसपास नमी वाले पौधे या फिर एक्वेरियम रख देते हैं, जिससे आसपास की जगह पर नमी बनी रहती है, जो धीरे-धीरे टीवी व उसके पार्ट्स तक पहुंच जाती है। इससे टीवी के खराब होने का खतरा बना रहता है। इसलिए भूलकर भी इन चीजों को टीवी के पास न रखें।

मैग्नेट

मैग्नेट वाले डिवाइस जैसे स्पीकर, पावर बैंक, फोन माउंट आदि को टीवी के पास नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार के डिवाइस से निकलने वाली तरंगे स्क्रीन को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे उसका रंग उड़ सकता है और जल्दी खराब हो सकती है।

भारी सामान

टीवी के सामने या आसपास स्पीकर सेट या साउंडबार जैसे भारी प्रोडक्ट रखने से कनेक्टिविटी बाधित होती है। इससे रिमोट से निकलने वाला सिग्नल रुकता है, जिससे चैनल बदलने और वॉल्यूम कम या ज्यादा करने में दिक्कत आ सकती है।

धूल जमा करने वाली चीजें

Add Techlusive as a Preferred Source

अपने टीवी के पास किताबे और नकली पौधे जैसे सजावटी सामान को रखने के धूल जम सकती है, जिससे टीवी के वेंट ब्लॉक हो सकते हैं। इससे टीवी में ओवर हीटिंग की समस्या आ सकती है और जल्दी खराब हो सकता है।