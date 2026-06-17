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क्या आपका AC भी बढ़ा रहा है बिजली का बिल? बस करें यह काम, दिखेगा बड़ा फर्क

गर्मी में AC राहत तो देता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल बिजली का बिल भी बढ़ा सकता है। अच्छी बात यह है कि AC की सही सेटिंग और कुछ आसान टिप्स अपनाकर बिजली की खपत कम की जा सकती है।

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 17, 2026, 11:45 AM (IST)

AC (99)
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गर्मी के मौसम में AC लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होता है, लेकिन इसके साथ आने वाला भारी-भरकम बिजली बिल अक्सर परेशानी बढ़ा देता है, हालांकि अगर आप AC का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो बिजली की खपत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। भारत सरकार के Bureau of Energy Efficiency (BEE) के मुताबिक AC को 24 डिग्री सेल्सियस पर चलाना सबसे बेहतर माना जाता है। यह तापमान कमरे को आरामदायक तरीके से ठंडा रखता है और जरूरत से ज्यादा बिजली खर्च होने से भी बचाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल तापमान की सही सेटिंग अपनाकर ही हर महीने बिजली के बिल में अच्छी-खासी बचत की जा सकती है। news और पढें: AC चलाते समय कर रहे हैं ये 5 गलतियां? बढ़ सकता है बिजली का बिल

कितने डिग्री सेल्सियस पर चलाना चाहिए AC?

कई लोग यह सोचकर AC को 16 या 18 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर देते हैं कि इससे कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। AC का कंप्रेसर कम तापमान करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है और लंबे समय तक लगातार चलता रहता है। इसका सीधा असर बिजली की खपत पर पड़ता है। कमरा कुछ समय के लिए ज्यादा ठंडा जरूर महसूस हो सकता है, लेकिन इसके बदले बिजली का बिल काफी बढ़ जाता है। news और पढें: पूरी रात AC चलाने पर भी ज्यादा नहीं आएगा बिजली का बिल, बस ऑन कर दें यह फीचर

कितने डिग्री सेल्सियस पर चलाना चाहिए AC?

BEE का कहना है कि 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान ऊर्जा बचत और आरामदायक माहौल के बीच सबसे अच्छा संतुलन बनाता है। आजकल आने वाले कई नए AC में 24 डिग्री को डिफॉल्ट या सुझाए गए तापमान के रूप में भी सेट किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार AC का तापमान हर 1 डिग्री बढ़ाने पर लगभग 6 प्रतिशत तक बिजली की बचत हो सकती है। यानी अगर आप 18 डिग्री की जगह 24 डिग्री पर AC चलाते हैं तो लंबे समय में करीब 24 प्रतिशत तक बिजली की बचत संभव है। इससे न केवल बिजली का बिल कम होता है बल्कि AC पर भी कम दबाव पड़ता है, जिससे उसकी उम्र बढ़ सकती है।

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AC चलाते समय बिजली बचाने के आसान तरीके क्या हैं?

बिजली बचाने के लिए केवल तापमान बदलना ही काफी नहीं है। कुछ छोटी-छोटी आदतें भी बड़ा फर्क ला सकती हैं। AC चलाते समय कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें ताकि ठंडी हवा बाहर न जाए। AC के फिल्टर की नियमित सफाई करें, क्योंकि गंदे फिल्टर मशीन पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। ठंडी हवा को पूरे कमरे में फैलाने के लिए सीलिंग फैन का इस्तेमाल करें और दिन में तेज धूप को रोकने के लिए पर्दे लगाए रखें। अगर आप नया AC खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ज्यादा स्टार रेटिंग वाला Energy-Efficient मॉडल चुनना बेहतर रहेगा। इन आसान उपायों को अपनाकर आप पूरे गर्मी के मौसम में आराम से ठंडक का आनंद ले सकते हैं और साथ ही अपने बिजली बिल को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं।