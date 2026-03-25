IPL 2026: घर बैठे टिकट ऐसे करें बुकिंग, जानिए ऑनलाइन पूरा प्रोसेस

IPL 2026 का रोमांच जल्द शुरू होने वाला है और इस बार फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। BCCI ने IPL 2026 के पहले चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अनुसार टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च से होगी और पहला चरण 12 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 20 मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि बाकी मैचों का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। IPL का 19वां सीजन धमाकेदार ओपनिंग मैच के साथ शुरू होगा, जिसमें Royal Challengers Bengaluru का मुकाबला Sunrisers Hyderabad से M. Chinnaswamy Stadium में होगा। इसके अगले दिन Mumbai Indians और Kolkata Knight Riders के बीच Wankhede Stadium में मुकाबला खेला जाएगा।

IPL 2026 के मैच किन शहरों में होंगे और डबल हेडर कब है?

IPL 2026 के पहले चरण में देश के 10 बड़े शहरों में मैच खेले जाएंगे, जिनमें Bengaluru, Mumbai, Guwahati, New Chandigarh, Lucknow, Kolkata, Chennai, Delhi, Ahmedabad और Hyderabad शामिल हैं। इस फेज में कुल 4 डबल हेडर मुकाबले भी होंगे, जहां एक ही दिन दो मैच खेले जाएंगे, पहला मैच दोपहर 3:30 बजे और दूसरा शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पहला डबल हेडर 4 अप्रैल को होगा, जिसमें Delhi Capitals और Mumbai Indians के बीच Arun Jaitley Stadium में मैच खेला जाएगा। इसके बाद उसी दिन Gujarat Titans और Rajasthan Royals के बीच Narendra Modi Stadium में मुकाबला होगा। इस बार कई टीमें अपने होम मैच अलग-अलग शहरों में खेलेंगी, जिससे अलग-अलग राज्यों के फैंस को लाइव मैच देखने का मौका मिलेगा।

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IPL 2026 के टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे बुक करें?

अगर आप IPL 2026 का मैच स्टेडियम में जाकर देखना चाहते हैं, तो टिकट बुक करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए BookMyShow और District by Zomato जैसे प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा टीमों की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी टिकट उपलब्ध कराए जाते हैं। टिकट बुक करने के लिए आपको इन वेबसाइट या ऐप पर जाकर मैच सर्च करना होगा, सीट चुननी होगी और फिर UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद आपका टिकट आपके मोबाइल या ईमेल पर भेज दिया जाएगा। वहीं ऑफलाइन टिकट खरीदने के लिए आप स्टेडियम के ऑथराइज्ड काउंटर या रिटेल आउटलेट पर जा सकते हैं। वहां आपको अपनी पसंद की सीट चुनने के बाद पहचान पत्र दिखाना होगा और पेमेंट करके तुरंत टिकट मिल जाएगा हैं, ध्यान रखें कि बड़े मैचों के टिकट जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसलिए पहले से तैयारी करना जरूरी है।