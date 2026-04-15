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IPL 2026 RCB Vs LSG Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच, जानिए पूरी डिटेल्स

IPL 2026 में आज Royal Challengers Bengaluru और Lucknow Super Giants के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। यह मैच बेंगलुरु के M Chinnaswamy Stadium में खेला जाएगा। आइए जानते हैं मैच को लाइव टीवी और ऑनलाइन कहां देखें...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 15, 2026, 11:38 AM (IST)

RCB vs LSG

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IPL 2026 का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है और आज का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। Royal Challengers Bengaluru और Lucknow Super Giants के बीच यह मुकाबला बुधवार, 15 अप्रैल को M Chinnaswamy Stadium, बेंगलुरु में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश में हैं और इस मैच में जीत हासिल करना चाहेंगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7:00 बजे होगा। फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि दोनों टीमों में बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। news और पढें: CSK vs KKR Live Streaming: मोबाइल और TV पर कब, कहां और कैसे देखें IPL 2026 का ये धमाकेदार मुकाबला?

RCB की टीम किस फॉर्म में है और किन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर?

अगर टीमों के हालिया प्रदर्शन की बात करें, तो Royal Challengers Bengaluru ने अपने पिछले मैच में Mumbai Indians को 18 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। कप्तान Rajat Patidar शानदार फॉर्म में हैं और लगातार बड़े स्कोर बना रहे हैं। उनके अलावा Virat Kohli, Devdutt Padikkal और Tim David ने भी बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं Phil Salt ने भी पिछले मैच में शानदार पारी खेलकर टीम को मजबूती दी है। news और पढें: IPL 2026 SRH vs RR Live Streaming: आज होगा धमाकेदार मुकाबला, जानें कहां और कैसे देखें लाइव मैच?

LSG का प्रदर्शन कैसा रहा है?

दूसरी तरफ Lucknow Super Giants का प्रदर्शन इस सीजन में मिला-जुला रहा है। टीम ने अब तक 4 मैचों में से 2 में जीत दर्ज की है लेकिन पिछला मैच उन्हें 7 विकेट से हारना पड़ा था। कप्तान Rishabh Pant की अगुवाई में टीम इस मैच में वापसी करना चाहेगी, खास बात यह है कि लखनऊ की टीम ने अपने दोनों मैच घर बाहर जीते हैं, इसलिए वे इस मैच में भी जीत की उम्मीद से उतरेंगे। बेंगलुरु के मैदान पर उनका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, जो उन्हें आत्मविश्वास देगा। news और पढें: IPL 2026 Today MI vs RCB: मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच घमासान मुकाबला आज, यहां देखें फ्री LIVE

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RCB vs LSG मैच को लाइव टीवी और ऑनलाइन कहां देखें?

अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं, तो इसके कई ऑप्शन मौजूद हैं। टीवी पर यह मुकाबला Star Sports के अलग-अलग चैनलों पर लाइव प्रसारित किया जाएगा, वहीं ऑनलाइन देखने के लिए आप JioHotstar App और वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों टीमों के बीच Head-to-Head रिकॉर्ड भी दिलचस्प है, जहां बेंगलुरु ने 6 में से 4 मैच जीते हैं, जबकि लखनऊ ने 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं। ऐसे में आज का मैच काफी टक्कर का होने वाला है और फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है।