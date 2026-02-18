comscore
IND vs NED T20 World Cup Live: TV नहीं अपने स्मार्टफोन पर ऐसे देखें मैच Live, वो भी बिल्कुल फ्री

IND vs NED T20T20 World Cup मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इस मैच की शुरुआत शाम 7 बजे होने वाली है। अगर आप घर से बाहर हैं, तो यहां जानें फोन पर कैसे देखें मैच की लाइवस्ट्रीमिंग।

Published By: Manisha | Published: Feb 18, 2026, 05:05 PM (IST)

IND vs NED T20 World Cup Live: T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत का चौथा मैच है। यह मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला जाने वाला है। आपको बता दें, इस टूर्नामेंट में भारत अपने तीन मैचों में लगातार तीन बार जीत हासिल कर चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम अपनी जीत का सिलसिला कायम रख पाती है या नहीं। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और इस मैच की एक भी हाइलाइट मिस नहीं करना चाहते हैं, तो यहां जानें सभी डिटेल्स। यहां जानें कब और कहां मैच को देख सकेंगे लाइव और बिल्कुल फ्री। news और पढें: BSNL ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, फोन पर फ्री में देख सकेंगे T20 World Cup मैच, 3 महीने तक JioHotstar मिलेगा फ्री

IND vs NED T20 World Cup Live

भारत और नीदरलैंड के बीच आज 18 फरवरी को T20 World Cup मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इस मैच की शुरुआत शाम 7 बजे होने वाली है। वहीं, दोनों टीमों के कप्तानों के बीच टॉस आधे घंटे पहले 6:30 बजे होगा। टॉस के बाद साफ होगा कि कौन-सी टीम पहले बल्लेबाजी व गेंदबाजी करेगी। news और पढें: T20 World Cup फ्री में देखें JioHotstar पर LIVE, Jio, Airtel और Vi के ये 5 सस्ते प्रीपेड प्लान सबके लिए हैं बेस्ट

Where to Watch IND vs NED T20 World Cup Live

IND vs NED T20 वर्ल्ड का यह मैच TV पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाने वाला है। जहां आप अपनी पसंदीदा भाषा में मैच को लाइव देख सकेंगे।

IND vs NED T20 World Cup Live on OTT

अगर आप घर से बाहर हैं और टीवी पर मैच को इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन पर भी मैच की लाइवस्ट्रीमिंग देख सकते हैं। जी हां, इस मैच को JioHotstar के जरिए लाइवस्ट्रीम किया जा रहा है। जियोहॉटस्टार के साथ आप मैच को अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब व टीवी पर लाइव देख सकेंगे। अगर आपके पास पहले से ही इस ओटीटी का सब्सक्रिप्शन मौजूद है, तो आप इस मैच को बिल्कुल फ्री ऑनलाइन देख सकेंगे।