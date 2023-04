UP Board Result 2023: उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद (UPMSP) आज यानी 25 अप्रैल को यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट (UP Board 10th and 12th Result 2023) जारी करने वाला है। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर दोपहर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस बार UP Baord Exam 2023 में शामिल होने वाले छात्र कुछ ही देर में अपना रिजल्ट देख पाएंगे। आइये, नीचे से रिजल्ट देखना का पूरा तरीका जानते हैं।

UP Board Result 2023: ऐसे देखें यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट

UPMSP पासिंग मार्क क्राइटेरिया के अनुसार, छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 35 प्रतिशत नंबर लाने होंगे। एक या एक से अधिक परीक्षाओं में फेल होने वालों को कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा।

इतने छात्रों ने दी परीक्षा

राज्य बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल कुल 31,16, 487 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी। वहीं, कुल 27,69,258 छात्र 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे।

2023 में कुल 58,85,745 छात्रों ने यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 32,46,780 लड़के थे और 26,38,965 छात्राएं थीं। यूपी बोर्ड परीक्षा राज्य के 8,753 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। हाई स्कूल और इंटर दोनों के रिजल्ट आज यानी 25 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे जारी किए जाएंगे।

रिजल्ट देखने का तरीका

UP Board Result 2023 को upmsp.edu.in, upmspresults.up.nic.in और upresults.nic.in पर देखा जा सकता है।

यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in. पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए 10वीं और 12वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

अपना रोल नंबर और एडिट कार्ड डिटेल डालें।

इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा।

आप रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकालकर हमेशा के लिए रख सकते हैं।

SMS के जरिए भी देख सकते हैं रिजल्ट

अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी अपना UP Board 10th Result 2023 देख सकते हैं।

10वीं के लिए Type UP10<space>ROLL NUMBER लिखकर 56263 भेज दें।

UP Board 12th Result 2023 देखने के लिए UP12<space>ROLL NUMBER लिखकर 56263 पर सेंड कर दें।

इस तरह छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपना रिजल्ट देख सकते हैं।