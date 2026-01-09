GST नंबर वेरिफाई कैसे करें, जानें ऑनलाइन प्रोसेस

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 09, 2026, 12:55 PM (IST)
अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं या किसी कंपनी/व्यक्ति से लेन-देन करने जा रहे हैं, तो GST नंबर (GSTIN) की जांच करना बेहद जरूरी हो जाता है। GST नियमों के तहत भारत में रजिस्टर्ड हर बिजनेस को 15 अंकों का यूनिक GST Identification Number दिया जाता है। यह नंबर इस बात का प्रमाण होता है कि संबंधित व्यक्ति या संस्था सरकार के GST सिस्टम में रजिस्टर्ड है। आज के समय में फर्जी कंपनियों और गलत बिलिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में GSTIN वेरिफिकेशन आपको फ्रॉड से बचाने में अहम भूमिका निभाता है। GST नंबर की जांच करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिससे आप डील कर रहे हैं, वह असली और भरोसेमंद है।
GST नंबर वेरिफाई करने का तरीका काफी आसान और पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल GST पोर्टल www.gst.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Search Taxpayer’ का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना है। इसके बाद ‘Search by GSTIN/UIN’ ऑप्शन चुनें। अब जिस GST नंबर को आप जांचना चाहते हैं, उसे दिए गए बॉक्स में डालें और नीचे दिख रहे कैप्चा कोड को भरें। सारी जानकारी सही से भरने के बाद Search बटन पर क्लिक करें। यह पूरा प्रोसेस कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है और इसके लिए किसी लॉगिन या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती।
Search बटन पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर संबंधित बिजनेस की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। इसमें बिजनेस का नाम, रजिस्ट्रेशन राज्य, GST स्टेटस (Active या Cancelled) और रजिस्ट्रेशन की तारीख जैसी अहम जानकारियां शामिल होती हैं अगर GST स्टेटस ‘Active’ दिखता है तो इसका मतलब है कि बिजनेस फिलहाल वैध और GST के तहत एक्टिव है। वहीं अगर स्टेटस ‘Cancelled’ या ‘Suspended’ हो तो आपको उस कंपनी या व्यक्ति से लेन-देन करने से पहले सावधान हो जाना चाहिए। इस तरह GST नंबर वेरिफिकेशन आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है।
GST नंबर वेरिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे सुरक्षित बिजनेस ट्रांजैक्शन, टैक्स कंप्लायंस और भरोसेमंद पार्टनर के साथ डील सुनिश्चित होती है। खासकर छोटे व्यापारियों, सप्लायर्स और ग्राहकों के लिए यह एक जरूरी कदम है। हालांकि GST पोर्टल पर हर बार कंपनी का पूरा पता उपलब्ध नहीं होता लेकिन आप कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस Ministry of Corporate Affairs (MCA) की वेबसाइट, बिजनेस डायरेक्टरी या बाकी भरोसेमंद सोर्स से चेक कर सकते हैं।
