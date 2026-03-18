PhonePe भारत का पॉपुलर पेमेंट ऐप है। इस ऐप के का इस्तेमाल ज्यादातर लोग यूपीआई पेमेंट करने व पेमेंट पाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पेमेंट ऐप में एक सीक्रेट फीचर मौजूद है, जो कि हर किसी के काफी काम का है। फोनपे के इस फीचर के जरिए यूजर्स घर बैठे अपने जान सकते हैं कि उनके व्हिकल पर अब-तक कितने चालान काटे गए हैं। उनमें से जिन चालान की पेमेंट हो चुकी है और जिन चालान की पेमेंट होना बाकी है… यह जानकारी भी आपको इस ऐप के जरिए प्राप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि इस ऐप के जरिए चालान की पेमेंट में घर बैठे कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करे फोनपे के इस फीचर को एक्सेस। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 16 March 2026: आज ही पाएं फ्री स्किन, इमोट और लूट क्रेट

How to use PhonePe eChallan Feature

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में PhonePe स्मार्टफोन ओपन करें। और पढें: WhatsApp से बुक करें LPG गैस सिलेंडर, ये 4 तरीके भी आएंगे काम

2. इसके बाद स्क्रोल-डाउन करके आपको Recharge and Bills टैब पर मौजूद More ऑप्शन पर टैप करना है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 15 March 2026: फ्री Diamonds-Gold पाने का मौका, तुरंत रिडीम करें ये कोड्स

3. यहां स्क्रोल-डाउन करने के बाद आपको eChallan का ऑप्शन दिखेगा।

4. eChallan ऑप्शन पर क्लिक करके नई विंडो आपके सामने ओपन होगी।

5. यहां आपको All Providers का ऑप्शन दिखेगा। आप अपने राज्य ब्रांड का चयन यहां कर सकते हैं।

6. अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आपको Delhi Traffic Police वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा।

7. इसके बाद नई स्क्रीन पर Vehicle Number का ऑप्शन दिखेगा।

8. यहां आपको अपना व्हिकल नंबर डालना होगा और कंफर्म करना होगा।

9. व्हिकल नंबर डालते ही फोनपे का फीचर आपके व्हिकल पर मौजूद चलान की लिस्ट दिखा देगा।

खास बात यह है कि फोनपे के जरिए न केवल आप चालान देख सकते हैं बल्कि इस फोनपे आपको चालान भरने की सुविधा भी देता है।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

1. PhonePe पर कहां दिखता है चालान?

Add Techlusive as a Preferred Source

PhonePe पर आप अपने व्हिकल पर कटे सभी चालान की जानकारी eChallan सेक्शन के जरिए पा सकते हैं, जो कि Recharge and Bills वाले टैब पर मिलता है।