PhonePe ने भारतीय यूजर्स के लिए फाइनली एक नया और खास फीचर पेश कर दिया है। इस फीचर की मदद से अब फोनपे यूजर्स बिना PIN डाले UPI पेमेंट कर सकेंगे। जी हां, कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए नया Biometric Authentication फीचर पेश किया है, जिसके मदद से आप फिंगरप्रिंट व फेशियल स्कैन के जरिए यूपीआई पेमेंट करने में सक्षम होंगे। यह नया फीचर यूजर्स को पहले से तेज व वन-टच पेमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है, जिसका फायदा यूजर्स 5000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस फीचर से जुड़ी सभी डिटेल्स।

PhonePe rolls out Biometric UPI payments Feature

कंपनी ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए PhonePe के नए फीचर की जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि उन्होंने अपने यूजर्स के लिए नया Biometric Authentication फीचर रोलआउट किया है। यह फीचर यूजर्स को डिवाइस लेवल वेरिफिकेशन के आधार पर पहले से बेहतर पेमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा, PIN चोरी होने का भी डर यूजर्स के मन से निकल जाता है।



जैसे कि हमने बताया नए फीचर के जरिए यूजर्स को 5000 रुपये तक की यूपीआई पेमेंट के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर्स अपने फिंगरप्रिंट व फेस स्कैन के जरिए भी पेमेंट कर सकेंगे।

PhonePe Biometric UPI फीचर कहां-कहां होगा इस्तेमाल?

1. दोस्तों व परिवारवालों को पैसे भेजने के लिए

2. QR Code स्कैन

3. ऑनलाइन पेमेंट

4. बैंक बैलेंस चेक करने के लिए

PhonePe में Biometric पेमेंट ऐसे करें इनेबल

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में फोनपे ऐप ओपन करें।

2. इसके बाद टॉप पर मौजूद प्रोफाइल आइकन पर जाएं।

3. यहां आपको Manage Payments ऑप्शन पर टैप करना होगा।

4. इसके बाद Biometric Pay को सिलेक्ट करें।

5. अब बैंक अकाउंट के लिए Biometric Authentication को इनेबल करें।

6. इसके लिए आपको यूपीआई पिन व बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके वन-टाइम सेटअप पूरा करना होगा।

आपको बता दें, कंपनी ने इस फीचर को फिलहाल Android यूजर्स के लिए रोलआउट किया है। वहीं, iOS यूजर्स के लिए इसे जल्द रिलीज किया जाने वाला है।