Google Messages Real-time Location Share Feature: गूगल अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। हाल ही में गूगल ने अपने यूजर्स के लिए नया रियल-टाइम लोकेशन शेयरिंग फीचर रिलीज किया है। इस फीचर की मदद से अब आप अपने कॉन्टेक्स को समान्य मैसेज में भी लाइव लोकेशन भेज सकेंगे। अभी तक यह सुविधा सिर्फ WhatsApp व Instagram जैसे फीचर्स पर उपलब्ध है। वहीं, अब जो यूजर्स सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं करते हैं, उनको यह फीचर गूगल मैसेज के जरिए प्राप्त होगा। और पढें: Google Pixel 11 फोन की देखने को मिली पहली झलक, सामने आई तस्वीर

Google Messages में रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग फीचर दस्तक दे चुका है। इस फीचर को एंड्रॉइड यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। WhatsApp की तरह आप विभिन्न ड्यूरेशन सेट करके सामने वाले को अपनी रियल टाइम की लोकेशन शेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 घंटे से लेकर कस्टम ड्यूरेशन तक के ऑप्शन मिलने वाले हैं। लोकेशन शेयर करने के लिए आपको मैसेज टेक्स्ट बार में जाकर + आइकन पर क्लिक करना होगा। और पढें: भारत में Google ने Search Live फीचर को किया और बेहतर, 7 Regional Languages का मिला सपोर्ट

गूगल मैसेज में गूगल मैप के जरिए लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन अब भी उपलब्ध है, जो कि आपको ‘One-time Location के नाम से प्राप्त होगा। यहां जानें मैसेज पर कैसे भेजे रियल टाइम लोकेशन। और पढें: Google लाया कमाल का टूल, अब आसानी से बना सकेंगे 3 मिनट का म्यूजिक ट्रैक

How To Share Real-time Location From Google Messages

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में गूगल मैसेज ओपन करें।

2. इसके बाद उस कॉन्टेक्ट को ओपन करें, जिसको आप फोन पर अपनी लाइव लोकेशन भेजना चाहते हैं।

3. अब टेक्स्ट बार में Attachment वाले आइकन पर क्लिक करें।

4. यहां आपको फोटो, वीडियो के साथ ‘Real-time location’ का ऑप्शन मिलने वाला है।

5. अगर आप गूगल मैसेज के जरिए पहली बार किसी को लाइव लोकेशन भेजना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको गूगल लोकेशन शेयरिंग सेटिंग्स को ओपन करना होगा।

6. इसके बाद आपको ड्यूरेशन सेट करना होगा कि आप कितनी देर तक लोकेशन शेयर करना चाहते हैं?

7. ड्यूरेशन का ऑप्शन आपको 24 घंटे से ज्यादा का नहीं मिलेगा।

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8. इसके बाद Send पर क्लिक करें।