Google Maps एक लोकप्रिय नेविगेशन ऐप है। यह ऐप अनजान जगहों पर नेविगेट करके आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। हालांकि, पहले गूगल मैप्स को केवल रास्तों की पहचान के लिए पेश किया गया था। हालांकि, समय के साथ-साथ इस ऐप पर कई नए फीचर्स जोड़े जा चुके हैं। इन्हीं में से एक लाइव लोकेशन शेयरिंग फीचर है। इस फीचर की मदद से आप अपनी लाइव लोकेशन अपने दोस्तों व परिवारवालों को भेज सकते हैं। सेफ्टी के लिहाज से भी यह फीचर यूजर्स के काफी काम आता है। आज हम आपको इस फीचर को इस्तेमाल करने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं। कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से गूगल मैप पर अपनी लाइव लोकेशन दोस्तों व परिवारवालों के साथ शेयर कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स।

Google Maps पर कैसे भेजें अपनी लाइव लोकेशन-

पहला स्टेप- सबसे पहले अपने iPhone या फिर Android स्मार्टफोन में Google Maps को ओपन करें।

दूसरा स्टेप- इसके बाद टॉप-लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें।

तीसरा स्टेप- अब आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, इनमें से आपको Location Sharing ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

चौथा स्टेप- इसके बाद New Share पर क्लिक करें।

पांचवा स्टेप- अब आपको लाइव लोकेशन के ड्यूरेशन का चयन करना है। आप इसमें 1 घंटे, 2 घंटे व 3 घंटे जैसे ड्यूरेशन का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा, आपको Until You turn This off का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन के साथ आप जब-तक इसे ऑफ नहीं करेंगे, तब-तक की आपकी लाइव लोकेशन सामने वाले को मिलती रहेगी।

छठा स्टेप- इसके बाद आपको उस कॉन्टेक्ट का चुनाव करना है, जिसे आप अपनी लाइव लोकेशन भेजना चाहते हैं।

सातवां स्टेप- इसके बाद आपकी लाइव लोकेशन सामने वाले को मैसेज के जरिए प्राप्त हो जाएगी।

छठा स्टेप- वहीं दूसरी ओर आप अपनी लाइव लोकेशन को व्हाट्सऐप के जरिए भी भेज सकते हैं। इसके लिए बस आपको व्हाट्सऐप का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा।

एड्रेस डिस्क्रिप्टर

Google Maps के लिए नया एड्रेस डिस्क्रिप्टर फीचर लेकर आया है। इस फीचर के तहत जब कोई यूजर किसी जगह के लिए सर्च करेगा, तो मैप्स ऐप उन्हें उससे संबंधित और लोकप्रिय 5 लैंडमार्क दिखाएगा।