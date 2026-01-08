comscore
ENG
  Google Play Store To Introduce Try Before You Buy Feature For Paid Games And Apps Leak Report

Google Play Store में आ सकता है नया फीचर, पैसे देने से पहले खेल सकेंगे Paid Games

Google Play Store यूजर्स के लिए एक शानदार नया फीचर लाने की तैयारी में है। इस फीचर की मदद से अब पेड गेम खरीदने से पहले उन्हें फ्री में ट्रायल किया जा सकेगा। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 08, 2026, 11:35 AM (IST)

Google Play Store

photo icon Google Play Store

Google जल्द ही अपने Play Store पर एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है, जो यूजर्स के लिए गेम और ऐप खरीदने का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google Play Store में ‘Try Before You Buy’ फीचर जोड़ा जा सकता है। इस फीचर के तहत यूजर्स किसी भी पेड गेम को खरीदने से पहले सीमित समय के लिए मुफ्त में खेल सकेंगे। Android Authority की एक रिपोर्ट के अनुसार, Google Play Store के लेटेस्ट वर्जन (49.6.19-29) के APK teardown में इस फीचर से जुड़े कई संकेत मिले हैं। news और पढें: Google Play Best of 2025: गूगल प्ले पर इस साल रही Zomato ऐप की बादशाहत, Instagram App का भी रहा जलवा

गेम्स को फ्री में ट्रायल करने का मौका यूजर्स को कैसे मिलेगा?

रिपोर्ट के अनुसार इस फीचर के जरिए गेम डेवलपर्स अपने पेड गेम्स के लिए फ्री ट्रायल ऑफर कर सकेंगे। यह ट्रायल कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक का हो सकता है, जिसकी समय-सीमा डेवलपर तय करेगा। खास बात यह है कि ट्रायल खत्म होने के बाद अगर यूजर गेम खरीदने का फैसला करता है तो वह वहीं से खेलना शुरू कर सकेगा, जहां उसने ट्रायल के दौरान छोड़ा था। कोड में ‘Pick up where you left off if you decide to buy’ जैसी लाइन मिली है, जो इस बात की पुष्टि करती है। हालांकि हर यूजर को किसी एक गेम के लिए सिर्फ एक बार ही ट्रायल मिलेगा। दोबारा कोशिश करने पर ‘You already used the trial’ जैसा मैसेज दिख सकता है। news और पढें: Play Store पर App डाउनलोड करने से पहले आएगी चेतावनी, Google दिखाएगा कौन-सा ऐप खाएगा ज्यादा बैटरी

क्या यह फीचर डेवलपर्स और यूजर्स दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा?

यह ‘Try Before You Buy’ फीचर पूरी तरह से डेवलपर्स के लिए ऑप्शनल होगा यानी कोई भी गेम डेवलपर चाहे तो अपने गेम के लिए इस सुविधा को चालू कर सकता है या बंद रख सकता है। इससे डेवलपर्स को अपने गेम की क्वालिटी और गेमप्ले दिखाने का मौका मिलेगा, वहीं यूजर्स बिना पैसे खर्च किए गेम का असली अनुभव ले सकेंगे। माना जा रहा है कि शुरुआत में यह फीचर सिर्फ गेम्स तक ही सीमित रहेगा लेकिन भविष्य में Google इसे पेड ऐप्स के लिए भी ला सकता है। news और पढें: Telegram Update के साथ आए कई नए फीचर्स, देखें पूरी लिस्ट

Play Store में और कौन-कौन से बड़े बदलाव करने जा रहा है Google?

इसके अलावा Google Play Store में आने वाले समय में कई और बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, 1 मार्च 2026 से Play Store उन ऐप्स पर चेतावनी दिखाएगा जो ज्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं। ऐसे ऐप्स को न सिर्फ यूजर्स के सामने चेतावनी के साथ दिखाया जाएगा बल्कि उन्हें Play Store की recommendations लिस्ट से भी हटा दिया जाएगा। इसका मकसद यूजर्स को खराब परफॉर्मेंस वाले ऐप्स से बचाना और बेहतर ऐप्स को बढ़ावा देना है।