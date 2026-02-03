comscore
ENG

Instagram पर बार-बार आ रही फालतू Reels से हो गए परेशान, ऐसे करें Algorithm रीसेट

अगर आप Instagram पर अपनी पसंद की Reels नहीं देख पा रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे एल्गोरिदम रीसेट करने का तरीका बताया गया है, जिससे फीड पूरी तरह से रीफ्रेश हो जाएगी।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 03, 2026, 03:02 PM (IST)

Instagram
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Instagram सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया ऐप है। इस प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग टॉपिक जैसे ट्रैवल, लाइफस्टाइल और फिटनेस आदि पर बनी Reels को दुनियाभर में खूब देखा जाता है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि फीड में बेकार की रील आने लगती हैं, जिससे पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। अच्छी बात यह है कि इस समस्या को एल्गोरिदम रीसेट करके ठीक किया जा सकता है। news और पढें: Instagram जल्द ही देगा यूजर्स को ‘Close Friends’ लिस्ट छोड़ने का ऑप्शन, लीक में हुआ खुलासा

अगर आपके इंस्टाग्राम एल्गोरिदम बिगड़ गया है और आप अपनी पसंद की रील नहीं देख पा रहे हैं, तो यह गाइड आपके मतलब का है। यहां प्लेटफॉर्म पर स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम रीसेट करने का पूरा तरीका बताया गया है। आइए जानते हैं… news और पढें: Instagram, WhatsApp और Facebook चलाने के लिए देंगे होंगे पैसे! Meta ला रहा Paid फीचर्स, प्रीमियम फीचर्स का मिलेगा एक्सेस!

क्या है Instagram का Algorithm ?

एल्गोरिदम रीसेट करने का तरीका बताने से पहले आपको बता दें कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बेहद खास है। यह प्लेटफॉर्म पर आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करके यह समझता है कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है। इसके बाद यह आपकी फीड में आपकी पसंद की रील दिखाने लगता है, लेकिन यह तब बिगड़ जाता है, जब आप अंजाने में ऐसे कंटेंट की रील को लाइक कर देते है या फिर देख लेते हैं, जो आपकी पसंद से मेल नहीं खाती है। फिर एल्गोरिदम उस तरह की रील दिखाने लगता है। इससे फीड बोरिंग हो जाती है। news और पढें: Instagram का नया पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लीक, मिलेंगे ऐसे फीचर्स जो पहले कभी नहीं देखे

कैसे करें इंस्टाग्राम एल्गोरिदम फ्रेश ?

Instagram के मोबाइल ऐप में एल्गोरिदम रिफ्रेश करने का फीचर दिया गया है, जिसे इस्तेमाल करने का पूरा तरीका नीचे बताया गया है :

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now

  • अपने स्मार्टफोन में Instagram ओपन कर लीजिए।
  • अपनी प्रोफाइल में जाएं।
  • ऐप के टॉप-राइट कॉर्नर में बने थ्री-डॉट बटन दबाएं।
  • मेन्यू में जाकर Content Preferences सिलेक्ट करिए।
  • Reset कंटेंट पर टैप कीजिए।
  • इसके बाद एल्गोरिदम फ्रेश हो जाएगी।

इस प्रक्रिया के बाद एल्गोरिदम रीसेट हो जाएगा। अब इंस्टाग्राम की फीड पर आपको अलग-अलग टॉपिक पर बनी रील दिखाई देंगी, जिसमें आप अपनी पसंद के कंटेंट की रील भी देख पाएंगे। इस तरह समय के साथ एल्गोरिदम आपके अनुसार सेट हो जाएगा और फीड में आपकी पसंद की रील दिखने लगेंगी।