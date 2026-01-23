Instagram का नया पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लीक, मिलेंगे ऐसे फीचर्स जो पहले कभी नहीं देखे

Instagram एक बार फिर अपने यूजर्स के लिए नया पेड सब्सक्रिप्शन फीचर लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फीचर Meta Verified से अलग हो सकता है या फिर उसी का एक एडवांस वर्जन हो सकता है। X पर एक मशहूर App डेवलपर Alessandro Paluzzi ने दावा किया है कि Instagram एक ऐसे पेड प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें यूजर्स को कई एक्स्ट्रा और प्रीमियम टूल्स मिलेंगे। इस नए फीचर का मकसद खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स और पावर यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल और बेहतर अनुभव देना बताया जा रहा है, हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। और पढें: Year Ender 2025: Message Scheduling से लेकर Instagram Map तक, इस साल लॉन्च हुए धाकड़ फीचर्स

क्या-क्य खास फीचर्स मिलेंगे?

इस नए पेड सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा फीचर ‘Unlimited Audience Lists’ हो सकता है, यानी यूजर अब बिना किसी लिमिट के अलग-अलग ऑडियंस लिस्ट बना पाएंगे। इससे क्रिएटर्स अपने कंटेंट को अलग-अलग लोगों तक टारगेट कर सकेंगे। इसके अलावा इस सब्सक्रिप्शन में यह भी सुविधा मिल सकती है कि कौन-सा फॉलोअर आपको फॉलो बैक नहीं कर रहा है, इसकी पूरी लिस्ट देखी जा सके। इतना ही नहीं, यूजर Instagram Stories को बिना नाम दिखाए यानी Anonymous तरीके से भी देख पाएंगे, जिससे वे स्टोरी व्यूअर लिस्ट में नजर नहीं आएंगे। ये सभी फीचर्स अभी टेस्टिंग स्टेज में बताए जा रहे हैं।

👆🏻 #Instagram is working on a new paid subscription** that will offer new perks, including the ability to create unlimited audience lists, see the list of followers who don’t follow you back and sneak a peek at a story without showing that you’ve viewed it 👀 pic.twitter.com/cQp6xUEzOY — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 22, 2026

क्या Super Like और नए प्रीमियम टूल्स भी इस सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे?

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Instagram का चर्चित ‘Super Like’ फीचर भी इस पेड प्लान का हिस्सा बन सकता है। Super Like के ज़रिए यूजर किसी स्टोरी को सामान्य लाइक से ज्यादा सपोर्ट दिखा पाएंगे, जिसके लिए लाइक बटन को थोड़ी देर दबाकर रखना होगा। इसके साथ ही स्टोरी देखने वालों की लिस्ट में सर्च करने का ऑप्शन भी मिल सकता है। Alessandro Paluzzi के मुताबिक, ये सभी फीचर्स या तो नए पेड सब्सक्रिप्शन में आएंगे या फिर Meta Verified के फायदे बढ़ाकर उसमें जोड़ दिए जाएंगे, फिलहाल Instagram ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है।

भारत में Meta Verified की कीमत?

भारत में Instagram पहले से ही Meta Verified नाम की पेड सर्विस ऑफर करता है। इस सब्सक्रिप्शन में यूजर को ब्लू टिक मिलता है, जो सरकारी Identity Card से वेरिफिकेशन के बाद दिया जाता है। इसके साथ ही डायरेक्ट Meta सपोर्ट और फेक अकाउंट्स से सुरक्षा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। भारत में Meta Verified की कीमत एक ऐप के लिए ₹639 से शुरू होती है और कुछ प्लान्स ₹21,000 तक जाते हैं। हाल ही में Instagram ने ‘Your Algorithm’ जैसे फीचर्स भी लॉन्च किए हैं, जिससे यूजर्स को कंटेंट कंट्रोल मिलता है। इसके अलावा Reels में बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ जैसी भारतीय भाषाओं का सपोर्ट भी जोड़ा गया है।