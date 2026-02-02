comscore
  • Instagram Close Friends Feature Update Users Can Soon Remove Themselves From Lists Leak Report

Instagram जल्द ही देगा यूजर्स को ‘Close Friends’ लिस्ट छोड़ने का ऑप्शन, लीक में हुआ खुलासा

Instagram जल्द ही एक नया फीचर लाने वाला है, जिसमें यूजर्स खुद को किसी की ‘Close Friends’ लिस्ट से हटा सकेंगे। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 02, 2026, 11:34 AM (IST)

Instagram पर जल्द ही यूजर्स को यह सुविधा मिल सकती है कि वे किसी और की ‘Close Friends’ लिस्ट से खुद को हटा सकें। रिपोर्ट्स के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस फीचर पर काम कर रहा है, फिलहाल यह ऑप्शन डेवलपमेंट स्टेज में है और टेस्टिंग के लिए लॉन्च नहीं किया गया है। TechCrunch की रिपोर्ट के अनुसार, रिवर्स इंजीनियर अलेसांद्रो पलुज्जी ने सोशल मीडिया पर इस नए फीचर की स्क्रीनशॉट्स शेयर की हैं, जिनमें दिखाया गया है कि यूजर इसे कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। news और पढें: Instagram क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी, अब हिन्दीं ही नहीं इन 5 भाषाओं में भी बना पाएंगे Reels

Close Friends लिस्ट छोड़ने पर क्या होगा?

जब कोई यूजर किसी की Close Friends लिस्ट छोड़ने का निर्णय लेगा, तो उसे चेतावनी दी जाएगी कि इसके बाद वह उस व्यक्ति की Close Friends स्टोरीज और रील्स नहीं देख पाएगा, अगर वह फिर से देखना चाहता है तो उसे लिस्ट में वापस जोड़ा जाना होगा। यह फीचर उन यूजर्स के लिए मददगार होगा जो किसी की निजी स्टोरीज या रील्स नहीं देखना चाहते। हालांकि यह ऑप्शन कुछ यूजर्स के लिए थोड़ी असुविधा भी पैदा कर सकता है क्योंकि इसे छोड़ने से लिस्ट बनाने वाले को यह मैसेज जाएगा कि कोई उनका कंटेंट नहीं देखना चाहता।

Close Friends फीचर पहले क्यों लॉन्च हुआ था?

Instagram के Close Friends फीचर को 2018 में लॉन्च किया गया था। यह फीचर यूजर्स को अपनी स्टोरीज, रील्स और पोस्ट सिर्फ चुने हुए लोगों के साथ शेयर करने की सुविधा देता है। इसके तहत यूजर्स अपनी पसंद के फॉलोअर्स को ही Close Friends लिस्ट में जोड़ सकते हैं लेकिन अब तक किसी यूजर के पास यह ऑप्शन नहीं था कि वे खुद को किसी और की लिस्ट से हटा सकें। इस नए फीचर के आने से यूजर्स को अपनी प्राइवेसी और कंटेंट कंजोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। वहीं इंस्टाग्राम का यह कदम Snapchat के फीचर से मिलता-जुलता है, जो पहले से ही यूजर्स को ‘Best Friends’ लिस्ट से खुद को हटाने की अनुमति देता है।

Meta के पेड सब्सक्रिप्शन और AI का क्या प्लान है?

इसके अलावा Meta अपनी बाकी ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में पेड सब्सक्रिप्शन सर्विसेज को भी टेस्ट करने जा रहा है। Meta का कहना है कि ये सब्सक्रिप्शन क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और AI टूल्स को एक्सक्लूसिव रूप से एक्सेस करने की सुविधा देंगे, जबकि बुनियादी सेवाएं सभी के लिए मुफ्त रहेंगी। Meta ने हाल ही में Manus नाम का AI एजेंट को 2 बिलियन डॉलर में खरीदा है और इसे सीधे ऐप्स में इंटीग्रेट करने का प्लान है।

