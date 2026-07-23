EPFO ने कुछ समय पहले ही ब्याज की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। वहीं, अब बढ़े हुए ब्याज का पैसा लोगों के EPF अकाउंट में क्रेडिट होने लगा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में ब्याज का पैसा आया है या नहीं… तो आप EPF बैलेंस चेक कर सकते हैं। EPF बैलेंस चेक करने के लिए UAN नंबर होना अनिवार्य है। बता दें, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को EPFO द्वारा हर कर्मचारी को दिया जाता है, जो कि 12 डिजिट का होता है। कई लोग अक्सर अपना UAN नंबर भूल जाते हैं। अगर आप भी अपना यूएएन नंबर भूल गए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे फोन या फिर लैपटॉप की मदद से अपना UAN नंबर आसानी से देख सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। और पढें: EPFO 2.01: लाइव हुआ नाया पोर्टल, अब PF निकालना और क्लेम करना होगा आसान, जानिए क्या-क्या बदला

How to know your UAN Number

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप में EPFO पोर्टल ओपन करें। और पढें: EPFO FY26 Interest: आपके PF अकाउंट में ब्याज का पैसा आया या नहीं? ऐसे घर बैठे Online करें चेक

2. यहां आपको EPFO पोर्टल के 2 वर्जन देखने को मिलेंगे। आप UAN नंबर निकालने के लिए पोर्टल का पुराने वर्जन पर जा सकते हैं। और पढें: EPFO 3.0: ATM और UPI से तुरंत निकाल सकेंगे PF का पैसा, क्या पेंशन पर पड़ेगा असर?

3. इसके बाद आपको कॉर्नर पर KYC Update वाले ऑप्शन पर जाना होगा।

4. यहां आपको Secure Verification व Quick Process का ऑप्शन दिखेगा। आपको इनमें से Secure Verification वाला प्रोसेस सिलेक्ट करना होगा।

5. अब नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबल डालना होगा।

6. इसके बाद ID प्रूफ का चयन करें, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड व मेंबर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

7. अब आपको कैप्चा कोड डालना होगा।

8. इसके बाद Send OTP and Verify वाले ऑप्शन वाले बटन पर क्लिक कर दें।

9. अगली स्क्रीन पर आपको Verify OTP का ऑप्शन दिखेगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को आपको यहां डालना है।

10. OTP डालते ही आपको अगली स्क्रीन पर अपना UAN नंबर दिखाई देने लगेगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

Missed Call से भी मिलेगी जानकारी

इसके अलावा, आप UAN नंबर जानने के लिए एक मिस्ड कॉल से भी काम चला सकते हैं। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका नंबर EPFO के साथ रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपका नंबर लिंक है, तो आपको बस 01122901406 नंबर पर रजिस्टर्ड नंबर से मिस्ड कॉल देनी है। इसके बाद मैसेज के जरिए आपको अपना UAN नंबर मिल जाएगा।