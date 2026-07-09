Published By: Manisha | Published: Jul 09, 2026, 05:17 PM (IST)
EPFO (Employees Provident Fund Organisation) ने PF खाताधारकों को ब्याज देना शुरू कर दिया है। यह राशि आपके अकाउंट में 15 जुलाई तक क्रेडिट हो जाएगी। आपको बता दें, पिछले महीने ही सरकार ने PF अकाउंट पर 8.25 प्रतिशत ब्याज देने का ऐलान किया था। अगर आपकी कंपनी भी आपकी सैलेरी से PF काटती है, तो आपको भी इस ब्याज का फायदा मिलने वाला है। आप 15 जुलाई तक अपनी पासबुक में ब्याज की राशि देख सकेंगे। सिर्फ ब्याज देखने के लिए ही नहीं बल्कि पीएफ खाताधारकों को समय-समय पर अपनी पासबुक चेक करते रहना चाहिए। घर बैठे पीएफ बैलेंस देखना.. पासबुक देखना बेहद ही आसान है। आज हम इस आर्टिकल में आपको PF Balance चेक करने के हर वो तरीके बताने जा रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए। और पढें: EPFO 3.0: ATM और UPI से तुरंत निकाल सकेंगे PF का पैसा, क्या पेंशन पर पड़ेगा असर?
और पढें: EPFO का बड़ा अपडेट, अब UAN से मिनटों में ऐसे हटेगी गलत Member ID
1. सबसे पहले आपको EPFO Member Passbook पोर्टल पर जाना होगा। और पढें: PF निकालने से पहले कर लें ये काम, वरना अटक सकता है आपका पैसा
2. ध्यान रहे EPF बैलेंस ऑनलाइन देखने के लिए आपका Universal Account Number (UAN) एक्टिवेट होना बेहद जरूरी है।
3. अब साइट पर अपने UAN, पासवर्ड व कैप्चा कोड के जरिए लॉग-इन करें।
4. लॉग-इन के लिए आपसे OTP भी मांगा जाएगा, जो कि आपके उस नंबर पर आएगा, जिससे आधार कार्ड लिंक है।
5. अब Member ID चुनें।
6. यहां आपको View Passbook का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके आप अपनी पासबुक देख सकेंगे।
अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप एक मिस्ड कॉल के जरिए भी अपना पीएफ बैलेंस देख सकेंगे।
1. इसके लिए आपको 9966044425 नंबर पर अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से मिस्ड कॉल देनी है।
2. 2 रिंग के बाद कॉल अपने-आप कट जाएगी।
3. अब आपको SMS के जरिए अपना पीएफ बैलेंस देखने को मिलेगा।
आप UMANG App के जरिए भी अपना PF बैलेंस देख सकते है।
1. इसके लिए आपके फोन में UMANG app होनी जरूरी है। नहीं तो आप इसे प्ले स्टोर व ऐप स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
2. अब ऐप ओपन करके सर्विस पर क्लिक कर दें।
3. यहां आपको Social Security वाले सेक्शन में जाकर EPFO पर टैप करना है।
4. इसके बाद आपको Employee Centric Services पर जाकर View Passbook पर क्लिक कर देना है।
5. अब अपना UAN नंबर डालें।
6. इसके बाद OTP के जरिए खुद को वेरिफाई करें।
7. लॉग-इन करने के बाद Employer account को चुनें।
8. यहां आपको अपने EPF से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी।
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