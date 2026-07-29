Employees Provident Fund Organisation (EPFO) ने साल 2025-26 के लिए यूजर्स के अकाउंट में नई ब्याज की दर क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। नई दर के हिसाब से अब लोगों को 8.25 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। अगर आप भी PF अकाउंट होल्डर हैं, तो आपको भी अपना पीएफ बैलेंस चेक करके देखना चाहिए कि आपका ब्याज अकाउंट में क्रेडिट हुआ या नहीं। वैसे तो पीएफ बैलेंस को कई तरीकों से देखा जा सकता है। हालांकि, कुछ समय पहले ही EPFO ने अपने यूजर्स के लिए नई WhatsApp सर्विस शुरू की है, जिसमें वह कई चीजों को घर बैठे व्हाट्सऐप के जरिए ही पूरा कर सकते हैं। और पढें: WhatsApp यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब लैपटॉप और PC से भी कर सकेंगे कॉल

EPFO की उन्हीं सर्विसों में से एक है व्हाट्सऐप के जरिए अपना PF बैलेंस चेक करना। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर राज्य का अपना अलग EPFO WhatsApp नंबर है। ऐसे में आप अपने राज्य का व्हाट्सऐप नंबर कैसे निकाले? आपकी इसी परेशानी को आज हम आसान बनाने जा रहे हैं। यहां जानें अपने राज्य के EPFO का व्हाट्सऐप नंबर कैसे निकाले। और पढें: WhatsApp Channel Admins के लिए आ रहा नया फीचर, जान पाएंगे कौन-सी पोस्ट हुई हिट

अपने एरिया के EPFO का WhatsApp नंबर कैसे निकालें

1. सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। और पढें: WhatsApp की चैट विंड का जल्द बदलेगा डिजाइन, नई शेप में देखने को मिलेंगे मैसेज

2. इसके लिए आप https://www.epfindia.gov.in/site_en/ यहां भी क्लिक कर सकते हैं।

3. इसके बाद आपको कॉर्नर पर कई सोशल मीडिया हैंडल्स के आइकन दिखेंगे। आपको इनमें से एक WhatsApp का चयन करना है।

4. जैसे ही आप व्हाट्सऐप के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपको अपने शहर व राज्य के EPFO WhatsApp नंबर की लिस्ट देखने को मिल जाएगी।

WhatsApp पर मिलेंगी ये EPFO सर्विस

1. व्हाट्सऐप के जरिए आप अपने PF से जुड़ी जानकारी पा सकते हैं।

2. इसके अलावा, KYC अपडेट की जानकारी भी आपको व्हाट्सऐप के जरिए मिल जाती है।

3. पेंशन संबंधी जानकारी भी इसके जरिए प्राप्त की जा सकती है।

4. साथ ही UAN से जुड़ी यदि कोई समस्या है, तो उसकी शिकायत आप व्हाट्सऐप के जरिए कर सकते हैं।

5. पासबुक व ट्रांसफर से जुड़ी शिकायत भी इस प्लेटफॉर्म पर की जा सकती है।

इन बातों का रखें खास ख्याल

1. EPFO के कई व्हाट्सऐप नंबर होते हैं। ऐसे में ऑफिशियल व्हाट्सऐप नंबर पर ही कॉन्टेक्ट करें।

Add Techlusive as a Preferred Source

2. कभी भी व्हाट्सऐप मैसेज के जरिए बैंक डिटेल्स या फिर OTP शेयर न करें।