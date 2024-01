How to Enable UPI Lite in PhonePe: Reserve Bank of India (RBI) ने साल 2022 में UPI Lite सर्विस को लॉन्च किया था। यह UPI पेमेंट सिस्टम का थोड़ा आसान वर्जन है, जिसे छोटे अमाउंट के ट्रांसजेक्शन के लिए रिलीज किया गया था। ऑरिजनल यूपीआई के जरिए आप डेली 1 लाख रुपये तक के ट्रांसजेक्शन कर सकते हैं, वहीं यूपीआई लाइट में डेली 200 रुपये से कम का ट्रांसजेक्शन किया जा सकता है। ऐसे में यूपीआई लाइट उन यूजर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो कि रोजाना कम से कम अमाउंट के यूपीआई ट्रांसजेक्शन करते हैं। खास बात यह है कि यूपीआई लाइट के छोटे ट्रांसजेक्शन के लिए यूजर्स को UPI Pin डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती।

UPI Lite सिस्टम लॉन्च के बाद से ही कई पॉपुलर पेमेंट ऐप्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर इस सर्विस को उपलब्ध करा दिया है। इनमें Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे ऐप्स शामिल हैं। अगर आप फोनपे यूजर हैं और आप भी छोटे ट्रांसजेक्शन के लिए यूपीआई लाइट सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आएगा। आज हम आपको यहां PhonePe पर UPI Lite सर्विस इनेबल करने का आसान प्रोसेस बताने जा रहे हैं।

How to use UPI Lite on PhonePe

PhonePe पर कैसे शुरू करें UPI Lite सर्विस? जानें पूरा प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप

पहला स्टेप- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में PhonePe app ओपन करें।

दूसरा स्टेप- अब आपको PhonePe की होम स्क्रीन पर UPI Lite आइकन दिखाई देगा।

तीसरा स्टेप- इस बैनर पर क्लिक करें।

चौथा स्टेप- इसके अलावा, आप अपनी प्रोफाइल पर टैप करके भी UPI Lite ऑप्शन को देख सकेंगे।

पांचवा स्टेप- UPI Lite ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको UPI Lite में “Add Money” के तहत बैलेंस एड करने को कहा जाएगा।

छठा स्टेप- यूपीआई लाइट में आप 200 रुपये तक का बैलेंस एड कर सकते हैं।

सातवां स्टेप- यूपीआई लाइट में बैलेंस एड करने के बाद से ही आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।

आठवां स्टेप- आप यूपीआई लाइट के जरिए 200 रुपये तक की पेमेंट बिना पिन डाले कर सकेंगे।