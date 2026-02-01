Budget 2026: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2026 को अपना नौवां बजट पेश किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पहली बार है कि बजट रविवार के दिन पेश किया गया है। बजट पेश करने के साथ-साथ उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सरकार Semiconductor Mission 2.0 शुरू करने वाली है। इसके लिए 40 हजार करोड़ रूपये देने की घोषणा की है। इसके अलावा, नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। और पढें: Budget 2026: 1 फरवरी को पेश होगा बजट, यहां जानिए कब और कहां देखें लाइव

आपको बता दें, कोविड-19 के बाद से ही सरकार पेपरलेस यानी टैब के जरिए बजट पेश करती है। इसके अलावा, बजट की पूरी डिजिटल कॉपी ऑनलाइन अपलोड की जाती है, जिसका PDF हर आम आदमी अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकता है। अगर आपने भी वित्त वर्ष 2026-2027 का बजट देखना मिस कर दिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बजट के एक-एक अपडेट को अपने फोन में पढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं फोन में कैसे डाउनलोड करें Budget 2026 का PDF। और पढें: Union Budget 2024 LIVE Streaming: आज पेश होगा केंद्रीय बजट, जानें कब और कहां देखें लाइव

How to download Union Budget 2026 PDF

साल 2026-2027 का बजट आप ऑफिशियल केंद्रीय बजट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो https://www.indiabudget.gov.in/index.php है। और पढें: Budget 2024: फोन पर कैसे देखें बजट लाइव? जानें आसान तरीका

1. सबसे पहले अपने फोन में https://www.indiabudget.gov.in/index.php वेबसाइट ओपन करें।

2. यहां आपको Budget Speeches का टैब दिखेगा।

3. इस टैब पर क्लिक कर दें।

4. यहां आपको साल 2026-2027 बजट का PDF दिखाई देगा।

5. इस PDF पर क्लिक कर दें।

6. इसके बाद आपके सामने बजट का पूरा PDF ओपन हो जाएगा।

7. PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टॉप पर दिख रहे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके फोन में वित्त वर्ष 2026-2027 का बजट PDF डाउनलोड हो जाएगा।

Union Budget App

सिर्फ वेबसाइट ही नहीं बल्कि आप अपने स्मार्टफोन में Union Budget App को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए एंड्रॉइड यूजर्स Google Play Store व iPhone यूजर्स App Store से डाउनलोड कर सकते हैं।