Adobe Acrobat में आया बड़ा AI अपडेट, अब टेक्स्ट लिखकर PDF एडिट करना हुआ आसान

Adobe ने अपने फेमस PDF Software Acrobat में कई नए AI फीचर्स जोड़ दिए हैं। इस अपडेट का सबसे बड़ा फीचर Acrobat का AI चैटबॉट है, जो अब यूजर के टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से सीधे PDF फाइल को एडिट कर सकता है यानी अब पेज हटाना, टेक्स्ट बदलना, इमेज एडिट करना, ई-सिग्नेचर जोड़ना या पासवर्ड लगाना जैसे काम मैन्युअली करने की जरूरत नहीं होगी। Adobe ने बताया कि ये सभी नए फीचर्स Acrobat Studio में भी उपलब्ध होंगे और इन्हें Adobe Express के साथ जोड़ा गया है, जिससे कंटेंट बनाना और भी आसान हो जाएगा।

क्या है Generate Presentation फीचर

इस अपडेट में एक नया और खास फीचर Generate Presentation भी शामिल किया गया है। इसकी मदद से यूजर एक या एक से ज्यादा PDF फाइल अपलोड करके सीधे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। AI अपने आप डॉक्यूमेंट को पढ़कर उसकी जरूरी जानकारी निकालता है और एक एडिटेबल स्लाइड डेक तैयार करता है। यूजर प्रेजेंटेशन का टोन, लंबाई और स्टाइल भी चुन सकते हैं। शुरुआती ड्राफ्ट बनने के बाद Adobe Express के टूल्स की मदद से स्लाइड का लेआउट, इमेज और टेक्स्ट आसानी से बदला जा सकता है। यह फीचर खासतौर पर स्टूडेंट्स, टीचर्स और ऑफिस प्रोफेशनल्स के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है।

क्या करता है Generate Podcast फीचर

Adobe Acrobat में Generate Podcast नाम का एक और नया AI फीचर जोड़ा गया है। यह फीचर लंबे और टेक्स्ट-भरे डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट या कई फाइलों को मिलाकर एक ऑडियो समरी बना देता है, यानी अब यूजर PDF पढ़ने के बजाय उसे सुन भी सकते हैं। इस ऑडियो को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है जैसे किस पॉइंट पर ज्यादा फोकस चाहिए या फॉर्मेट कैसा हो। यह फीचर उन लोगों के लिए काफी मददगार है जो सफर के दौरान या स्क्रीन से दूर रहते हुए जानकारी लेना चाहते हैं। यह फीचर Google के Gemini और NotebookLM में मिलने वाले ऑडियो ओवरव्यू जैसा ही माना जा रहा है।

Trending Now

PDF Spaces और Acrobat Studio में नए Collaboration फीचर्स

इसके अलावा Acrobat Studio में PDF Spaces के तहत Collaboration फीचर्स को भी बेहतर बनाया गया है। अब टीमें एक ही जगह पर डॉक्यूमेंट शेयर कर सकती हैं, नोट्स छोड़ सकती हैं और आपस में चर्चा कर सकती हैं। इस स्पेस में मौजूद AI असिस्टेंट कंटेंट से जुड़े सवालों के जवाब दे सकता है, जरूरी जानकारी निकाल सकता है और कई सोर्स से डेटा को समझकर सार भी बता सकता है। इससे टीम के सभी मेंबर्स जल्दी फैसले ले पाते हैं और काम ज्यादा स्मूथ हो जाता है।