Budget 2026: डिजिटल दौर में अब भारत सरकार डिजिटल क्रिएशन को बढ़ावा दे रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के बजट सेशन में देखने को मिला। वित्त मंत्री ने 2026-2027 बजट के दौरान गेमिंग और कंटेट क्रिएशन सेक्शन को लेकर बड़ी घोषणाएं की है। अपने भाषण में निर्मला सीतारमण न कहा कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी में लीड भी करेगा। इसके लिए उन्होंने ABGC Creator Labs का ऐलान किया। साथ ही यूट्यूबर्स और गेमर्स के लिए रोजगार के अवसर भी निकाले हैं। और पढें: Budget 2026: सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 का ऐलान, 40,000 करोड़ का किया आवंटन

खुलेंगे Creator Labs

बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने कॉन्टेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए Creator Labs का ऐलान किया। अब स्कूल व कॉलेज में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ कॉन्टेंट क्रिएशन में भी स्किल किया जाएगा। इसके लिए 1500 स्कूलों व 500 कॉलेज में कॉन्टेंट क्रिएटर लैब्स ओपन किए जाएंगे। और पढें: Budget 2026: बजट का पूरा ब्यौरा मोबाइल में पाएं, ऐसे PDF करें डाउनलोड

क्या हैं ABGC Creator Labs?

कॉन्टेंट क्रिएशन स्किल को सीखाने के लिए सरकार ने ABGC Creator Labs खोलने का ऐलान किया है, जिसमें ABGC (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) है।

गेमर्स को मिलेगी नौकरी

इस योजना के तहत सरकार लाखों गेमर्स व कॉन्टेंट क्रिएटर्स को रोजगार के अवसर देने वाली है। क्रिएटर्स लैब में स्टूडेंट्स को डिजाइन, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स व कॉन्टेंट प्रोडक्शन आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। साल 2030 तक लगभग 20 लाख लोगों को इस प्रोजेक्ट के तहत रोजगार मिल सकता है।

सरकार के इस नए कदम के साथ युवाओं को एक नए सेक्टर में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने साफ कहा था कि सोशल मीडिया आज के समय में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि यह एक उभरती इंडस्ट्री है, जिसमें एक नहीं बल्कि कई क्षेत्र की नौकरियां शामिल होंगी।

