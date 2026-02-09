सेकंड हैंड मोबाइल लेते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, बस 2 मिनट में जानें फोन चोरी का है या नहीं

और पढें: Sanchar Saathi App: सरकार ने वापस लिया फोन में ऐप के अनिवार्य होने का फैसला, जानें वजह

आजकल सेकंड हैंड स्मार्टफोन खरीदना आम बात हो गई है। कम बजट में अच्छा फोन मिल जाने की वजह से लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और लोकल सेलर्स से यूज्ड मोबाइल खरीद रहे हैं लेकिन जितनी सस्ती ये डील्स दिखती हैं, उतना ही बड़ा जोखिम भी इनके साथ जुड़ा होता है। कई बार ये फोन चोरी के, फ्रॉड से जुड़े या किसी आपराधिक गतिविधि में इस्तेमाल किए गए हो सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए Department of Telecommunications (DoT) ने सेकंड हैंड मोबाइल खरीदने वालों के लिए एक जरूरी अलर्ट जारी किया है। DoT ने साफ कहा है कि फोन खरीदने से पहले उसकी सुरक्षा की जांच करना बेहद जरूरी है, वरना भविष्य में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

चोरी या ब्लैकलिस्टेड फोन खरीदने पर यूजर को क्या परेशानी हो सकती है?

DoT के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अनजाने में चोरी या ब्लैकलिस्टेड मोबाइल खरीद लेता है, तो उस डिवाइस की जिम्मेदारी उसी यूजर की मानी जाएगी। ऐसे फोन कभी भी नेटवर्क से ब्लॉक हो सकते हैं और पुलिस जांच का हिस्सा भी बन सकते हैं। इसलिए सेकंड हैंड फोन खरीदते समय सिर्फ उसकी कंडीशन या कीमत पर न जाएं, बल्कि IMEI वेरिफिकेशन जरूर करें। IMEI यानी International Mobile Equipment Identity एक 15 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जिससे फोन की पहचान की जाती है। इसी नंबर के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि फोन असली है, चोरी का है या ब्लैकलिस्टेड।

कैसे पता लगाएं फोन चोरी का है या नहीं?

सरकार ने IMEI जांच के लिए ‘Sanchar Saathi‘ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। इसके लिए आप ceir.sancharsaathi.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहां सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर से Log–In करें और OTP डालें। इसके बाद फोन का 15 अंकों वाला IMEI नंबर एंटर करें। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर फोन की पूरी जानकारी आ जाएगी, अगर IMEI ब्लॉक या ब्लैकलिस्टेड दिखता है तो समझ लें कि फोन संदिग्ध या चोरी का हो सकता है। ऐसे में उस डिवाइस को खरीदने से तुरंत बचना चाहिए।

बिना Sanchar Saathi App के कैसे पता लगाएं ?

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो SMS के जरिए भी IMEI वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इसके लिए मैसेज बॉक्स खोलें और टाइप करें KYM, IMEI नंबर और इसे 14422 पर भेज दें। कुछ देर में रिप्लाई आ जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि फोन क्लीन है या ब्लैकलिस्टेड। वहीं IMEI नंबर जानने के लिए फोन के बॉक्स या बिल को चेक किया जा सकता है, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो अपने फोन में *#06# डायल करें, स्क्रीन पर तुरंत IMEI नंबर दिख जाएगा। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है, इसलिए सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले IMEI जांच जरूर करें।

