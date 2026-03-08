comscore
आपके नाम पर कितने SIM हैं एक्टिव? 1 मिनट में कर लें चेक

क्या आपको पता है कि आपने नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं? अगर नहीं... तो यहां घर बैठे लगाएं पता आपके आधार कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं, जरूरत पड़ने कर सकते हैं बंद।

Published: Mar 08, 2026, 02:16 PM (IST)

Digital दौर में ऑनलाइन स्कैम के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्कैमर्स इस तरह के स्कैम को अनजाम देने के लिए अक्सर फर्जी नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आखिर स्कैमर्स को इस तरह के फर्जी नंबर कैसे मिलते हैं? दरअसल, आप अपना नाम और आधार कार्ड कई सेवाओं को हाासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह की निजी डिटेल्स हासिल करके स्कैमर्स आपके नाम व आधार कार्ड के जरिए फर्जी सिम एक्टिवेट करा लेते हैं। अच्छी बात यह है कि आप इस तरह के फर्जी नंबरों की डिटेल्स आसानी से पा सकते हैं। news और पढें: सेकंड हैंड मोबाइल लेते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, बस 2 मिनट में जानें फोन चोरी का है या नहीं

आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम जारी हुए हैं। अगर उस लिस्ट में कुछ फर्जी नंबर भी एक्टिवेट हैं, तो आप उसी प्लेटफॉर्म क जरिए उन्हें तुरंत ब्लॉक भी करा सकते हैं। news और पढें: OpenAI ने लॉन्च किया Age Prediction System, ChatGPT पर झूठी उम्र डालने वाले यूजर्स का लगेगा पता

How to check how many sim card issued with Your Name

  • सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Sanchar Saathi ऐप या फिर पोर्टल ओपन कर लें।
  • अब होम पेज पर स्क्रोल-डाउन करके Know Mobile Connection in Your Name वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अगली स्क्रीन पर आपको कुछ डिटेल्स भरने को कहा जाएगा।
  • इन डिटेल्स में आपको 10 अंको वाला मोबाइल नंबर व कैप्चा कोड डालने को कहा जाएगा। कैप्चा कोड Validate करने होने के बाद आपके उस नंबर पर एक OTP आएगा।
  • उस OTP को नीचे वाले बॉक्स में डालकर Login कर लें।
  • इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको उन नंबरों की लिस्ट दिखाई देगी, जो कि आपके नाम से जारी हुए हैं।
  • अगर आपको लिस्ट में दिख रहे किसी नंबर पर शक है और वो आपका नहीं है, तो आपको उसे रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन मिलेगा।

आपको बता दें, सरकार ने इस प्लेटफॉर्म को कुछ साल पहले ही लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स अपने गुम व चोरी हुए स्मार्टफोन की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस प्लेटफॉर्म पर कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। news और पढें: Sanchar Saathi App: सरकार ने वापस लिया फोन में ऐप के अनिवार्य होने का फैसला, जानें वजह