Published By: Manisha | Published: Mar 08, 2026, 02:16 PM (IST)
Digital दौर में ऑनलाइन स्कैम के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्कैमर्स इस तरह के स्कैम को अनजाम देने के लिए अक्सर फर्जी नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आखिर स्कैमर्स को इस तरह के फर्जी नंबर कैसे मिलते हैं? दरअसल, आप अपना नाम और आधार कार्ड कई सेवाओं को हाासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह की निजी डिटेल्स हासिल करके स्कैमर्स आपके नाम व आधार कार्ड के जरिए फर्जी सिम एक्टिवेट करा लेते हैं। अच्छी बात यह है कि आप इस तरह के फर्जी नंबरों की डिटेल्स आसानी से पा सकते हैं। और पढें: सेकंड हैंड मोबाइल लेते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, बस 2 मिनट में जानें फोन चोरी का है या नहीं
आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम जारी हुए हैं। अगर उस लिस्ट में कुछ फर्जी नंबर भी एक्टिवेट हैं, तो आप उसी प्लेटफॉर्म क जरिए उन्हें तुरंत ब्लॉक भी करा सकते हैं। और पढें: OpenAI ने लॉन्च किया Age Prediction System, ChatGPT पर झूठी उम्र डालने वाले यूजर्स का लगेगा पता
आपको बता दें, सरकार ने इस प्लेटफॉर्म को कुछ साल पहले ही लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स अपने गुम व चोरी हुए स्मार्टफोन की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस प्लेटफॉर्म पर कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और पढें: Sanchar Saathi App: सरकार ने वापस लिया फोन में ऐप के अनिवार्य होने का फैसला, जानें वजह
