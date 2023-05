Google Pay ने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए RuPay credit card बेस्ड UPI पेमेंट सुविधा शुरू की है। इस नई सुविधा के जरिए अब यूजर्स क्रेडिट कार्ड के जरिए UPI पेमेंट कर सकेंगे। बता दें, इससे पहले गूगल पे पर डेबिट कार्ड से पेमेंट करने की ही सुविधा ही उपलब्ध थी। गूगल पे ने National Payments Corporation of India (NCPI) की साझेदारी में यह नया अपडेट सभी यूजर्स के लिए जारी कर दिया है। Also Read - Google Pay यूजर्स की मौज, अब RuPay क्रेडिट कार्ड से भी होगी UPI पेमेंट

Google Pay पर Credit card बेस्ड UPI पेमेंट ग्राहकों के लिए काफी काम का अपडेट साबित होगा। जैसे कि हमने बताया अब-तक UPI पेमेंट केवल डेबिट कार्ड के जरिए ही किया जा सकता है। ऐसे में पेमेंट केवल तभी हो सकती थी, जब आपके अकाउंट में पैसे हों। वहीं, नए अपडेट के बाद अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो आप बिना किसी चिंता के यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। यह बैलेंस आपके क्रेडिट कार्ड बिल में जुड़ जाएगा।

फिलहाल गूगल पे Axis Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, HDFC Bank, Indian Bank, Kotak Mahindra Bank, Punjab National Bank and Union Bank of India द्वारा जारी किए RuPay क्रेडिट कार्ड को ही सपोर्ट करता है। हालांकि, आने वाले दिनों में अन्य बैंक भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अगर आप RuPay क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, तो तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड गूगल पे ऐप से लिंक कर लें।

Google Pay पर कैसे लिंक करें Rupay क्रेडिट कार्ड, जानें तरीका

पहला स्टेप- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Google Pay ओपन करें।

दूसरा स्टेप- अप गूगल पे होम पेज के कॉर्नर पर दिख रहे प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें।

तीसरा स्टेप- इस विंडो में आपको Bank Account, RuPay Credit Card और Pay Businesses ऑप्शन दिखाई देंगे।

चौथा स्टेप- आपको RuPay Credit Card ऑप्शन पर क्लिक करना है।

पांचवा स्टेप- इसके बाद आपके सामने कई बैंक के ऑप्शन दिखाई देंगे।

छठा स्टेप- आपको अपने उस बैंक का नाम सिलेक्ट करना है, जिसने आपको क्रेडिट कार्ड जारी किया है।

सातवां स्टेप- अब आपको कुछ डिटेल्स जैसे कार्ड के आखिरी 6 डिजिट, कार्ड की एक्सपायरी और पिन डालना होगा। इसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड गूगल पे से लिंक हो जाएगा

ऐसे में जब भी आपको UPI पेमेंट करना हो, तो आप गूगल पे में जाकर RuPay credit card के जरिए पेमेंट कर सकते हैं।