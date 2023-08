Har Ghar Tiranga 2023: भारत इस 15 अगस्त अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ से पहले भारत में एक बार फिर से ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga 2023) अभियान की शरुआत हो चुकी है। आज 13 अगस्त रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया की तस्वीर बदलकर इस अभियान की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेकर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 13 अगस्त रविवार को अपने X (Twitter) हैंडल की प्रोफाइल फोटो बदलकर तिरंगे की तस्वीर लगा दी है। तिरंगे की फोटो लगाकर पीएम मोदी ने भारत में ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga 2023) अभियान की शुरुआत कर दी है, जो कि आज 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को इस अभियान के तहत हिस्सा लेने का आग्रह किया है।

In the spirit of the #HarGharTiranga movement, let us change the DP of our social media accounts and extend support to this unique effort which will deepen the bond between our beloved country and us.



आपको बता दें, केवल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि आप Har Ghar Tiranga अभियान को डेडिकेटेड साइट पर भी तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी व वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट की गई तस्वीरों में से अलग-अलग राज्यों के नागरिकों की तस्वीर इस साइट पर फीचर की जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तिरंगे के साथ सेल्फी ‘हर घर तिरंगा’ वेबसाइट पर फीचर हो, तो जान लें कैसे करें इस साइट पर अपनी फोटो।

The Tiranga symbolises the spirit of freedom and national unity. Every Indian has an emotional connect with the Tricolour and it inspires us to work harder to further national progress. I urge you all to take part in the #HarGharTiranga movement between 13th to 15th August.…

