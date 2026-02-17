Aadhaar PVC Card क्या है और कैसे बनवाएं? जानिए पूरा प्रोसेस

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 17, 2026, 01:18 PM (IST)
Aadhaar आज भारत में सबसे अहम Identity Documents में से एक है। UIDAI द्वारा जारी किया गया आधार नंबर बैंक, सरकारी योजनाओं, मोबाइल सिम और कई बाकी कामों में जरूरी होता है। अब UIDAI आधार धारकों को एक खास सुविधा देता है, जिसे Aadhaar PVC कार्ड कहा जाता है। यह सामान्य कागज वाले Aadhar Card की तुलना में ज्यादा मजबूत और बेहतर होता है। यह कार्ड ATM or Debit Card की तरह छोटा, प्लास्टिक (PVC) से बना और आसानी से जेब में रखने लायक होता है। इसमें वही सभी जानकारी होती है जो आपके आधार लेटर या e-Aadhaar में होती है, इसलिए यह पूरे भारत में पूरी तरह वैध पहचान पत्र माना जाता है।
Aadhar PVC Card और Original Aadhar में कोई अंतर नहीं है। Aadhar लेटर आमतौर पर कागज पर छपा होता है, जिसे लोग लैमिनेट करवा लेते हैं। वहीं PVC कार्ड प्लास्टिक का बना होता है, जो ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है और जल्दी खराब नहीं होता। इसमें कई एडवांस सुरक्षा फीचर्स भी दिए जाते हैं, जैसे होलोग्राम, माइक्रोटेक्स्ट, घोस्ट इमेज और सिक्योर QR कोड। ये फीचर्स इसे फर्जीवाड़े से ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। हालांकि वैधता के मामले में PVC Card, e-Aadhaar और कागज वाला आधार तीनों की कानूनी मान्यता समान है।
अगर आप आधार PVC कार्ड बनवाना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया बहुत आसान है। इसके लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ‘Order Aadhaar PVC Card’ ऑप्शन चुनना होगा। वहां आप अपना Aadhaar number, Virtual ID (VID) या Enrolment ID दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे डालकर आपको वेरिफिकेशन करना होगा। प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको 50 से 75 रुपये तक का शुल्क ऑनलाइन देना होगा। इस शुल्क में GST और स्पीड पोस्ट का खर्च भी शामिल होता है। जिन लोगों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, वे भी कुछ शर्तों के साथ कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं।
पेमेंट पूरा होने के बाद Aadhaar PVC Card प्रिंट होकर डाक के जरिए आपके पते पर भेज दिया जाता है। आमतौर पर यह 10 से 15 Working Days के भीतर घर पहुंच जाता है। डिलीवरी के लिए इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट सेवा का यूज किया जाता है। अगर आप बार-बार आधार की फोटोकॉपी साथ रखने से बचना चाहते हैं और एक मजबूत, सुरक्षित व आसानी से कैरी करने वाला कार्ड चाहते हैं तो Aadhaar PVC Card एक अच्छा ऑप्शन है। यह छोटा जरूर है लेकिन पहचान के लिहाज से उतना ही मान्य और भरोसेमंद है जितना आपका Original Aadhar Card।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information