नया फ्रिज खरीदने से पहले ये चीजें न करें नजरअंदाज, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा!

गर्मियों का मौसम शुरू होने से पहले घर के लिए नया फ्रिज खरीदना एक जरूरी हो जाता है क्योंकि इस दौरान इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सिर्फ डिजाइन या सस्ते दाम को देखकर फ्रिज खरीद लेना बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। एक सही फ्रिज न केवल आपके खाने को ताजा रखता है, बल्कि बिजली की बचत और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस भी देता है। इसलिए खरीदारी से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना बहुत जरूरी है ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कत न हो। और पढें: Single Door vs Double Door Fridge: कौन सा है आपके लिए बेस्ट? खरीदने से पहले जरूर जानें ये चीजें

फैमिली साइज और एनर्जी रेटिंग के हिसाब से फ्रिज कैसे चुनें?

फ्रिज खरीदते समय सबसे पहले अपनी फैमिली साइज के हिसाब से उसकी कैपेसिटी चुननी चाहिए। अगर घर में 2 से 3 सदस्य हैं तो 200 से 300 लीटर का फ्रिज पर्याप्त रहता है, जबकि बड़ी फैमिली के लिए 300 लीटर से ज्यादा क्षमता वाला फ्रिज बेहतर माना जाता है। इसके साथ ही फ्रिज की एनर्जी रेटिंग पर ध्यान देना भी जरूरी है। 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग वाले फ्रिज बिजली की खपत कम करते हैं, जिससे लंबे समय में बिजली बिल में अच्छी बचत होती है। फ्रिज 24 घंटे चालू रहता है, इसलिए इसकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत मायने रखती है।

सिंगल, डबल या इन्वर्टर फ्रिज में क्या फर्क है?

फ्रिज काभी सोच-समझकर करना चाहिए। अगर आपका बजट कम है और जरूरत ज्यादा नहीं है, तो सिंगल डोर फ्रिज आपके लिए सही रहेगा। यह छोटे परिवार के लिए अच्छा होता है। अगर आपको ज्यादा सामान रखना होता है और बेहतर कूलिंग चाहिए, तो डबल डोर फ्रिज बेहतर ऑप्शन है। इसमें स्टोरेज भी ज्यादा मिलता है और चीजें लंबे समय तक ठंडी रहती हैं। आजकल बाजार में ट्रिपल डोर और साइड-बाय-साइड फ्रिज भी मिलते हैं। ये बड़े परिवार या ज्यादा स्टोरेज की जरूरत वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर कंप्रेसर वाला फ्रिज लेना बेहतर होता है क्योंकि यह बिजली कम खर्च करता है, कम आवाज करता है और ज्यादा समय तक चलता है।

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फ्रिज खरीदते समय और क्या ध्यान रखना चाहिए?

फ्रिज खरीदते समय कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और ब्रांड की अच्छी पहचान पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल कई फ्रिज में डोर कूलिंग, स्मार्ट कनेक्टिविटी और ऑटो डीफ्रॉस्ट जैसे फीचर्स होते हैं। इसके साथ ही हमेशा किसी अच्छे और भरोसेमंद ब्रांड का ही फ्रिज लें, ताकि बाद में सर्विस या वारंटी को लेकर कोई परेशानी न हो।