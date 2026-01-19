फोन से खींची गई तस्वीरें नहीं आ रही साफ, ठीक करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

स्मार्टफोन फोटोग्राफी का चलन इतना बढ़ गया है कि अब ज्यादातर लोग अपने महत्वपूर्ण पलों को कैप्चर करने के लिए फोन के कैमरे का सहारा लेते हैं। हालांकि, फोटो खींचने के दौरान कई बार तस्वीरें ब्लर हो जाती हैं, जिससे पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। अच्छी बात यह है कि इन ब्लरी फोटोज को फिक्स किया जा सकता है। हम आपको इस गाइड में कुछ तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप स्मार्टफोन की इमेज क्वालिटी को सुधार कर बेहतर फोटो क्लिक कर सकेंगे। और पढें: दिवाली पर फोन से पटाखों की वीडियो बनाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, खराब भी हो सकता है कैमरा

कैमरा लेंस करें साफ

कई बार कैमरा लेंस गंदा होने की वजह से तस्वीरें ब्लर आती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने फोन के कैमरा लेंस को माइक्रो-फाइबर कपड़े से साफ करें। इससे लेंस जमा गंदगी साफ हो जाएगी। अगर आपका फोन वॉटर रसिस्टेंट है, तो आप कपड़े में थोड़ा-सा पानी लगाकर भी लेंस साफ कर सकते हैं। और पढें: नया फोन लिया लेकिन SIM नहीं चल रहा? सिर्फ 2 मिनट में ऐसे करें ठीक

जूम

जब भी आप फोन के कैमरे से ऑब्जेक्ट की ओर जूम करते हैं, तो कैमरा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके फ्रेम को बड़ा कर देता है, जिससे पिक्सल फटने लगते हैं और इमेज ब्लर हो जाती है। हमारी राय है कि आप फोटो खींचते समय जूम का उपयोग न करें। इससे फोटो ब्लर नहीं होगी और शार्पनेस बनी रहेगी। और पढें: क्या आप भी फोन का चार्जर या घर की और भी चीजें प्लग में लगी छोड़ देते हैं? तुरंत बंद कर दें ये आदत, पड़ सकता है महंगा

फोकस

कई बार फोन का कैमरा ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करता है। इस वजह से फोटो ब्लर हो जाती है। ब्लरी इमेज से बचने के लिए आप फोटो कैप्चर करते समय ऑब्जेक्ट पर टैप करें, जिससे कैमरा उस पर फोकस करेगा। इसके बाद फोटो क्लियर आएगी।

कैमरा मोड

फोन में शानदार फोटो क्लिक करने के लिए कई सारे मोड मिलते हैं। इनमें पोट्रेट, नाइट और पैनोरामा आदि शामिल हैं। इनका उपयोग करके आप शानदार तस्वीर क्लिक कर सकते हैं।

Trending Now

रीसेट करें कैमरा सेटिंग

कई Android फोन में कैमरा सेटिंग को रीसेट करने का विकल्प मिलता है। इस सेटिंग को रीसेट करने से ब्लर फोटो की समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसके लिए अपने फोन का कैमरा ओपन करें। फिर सेटिंग ऑप्शन पर टैप कीजिए। यहां आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप कीजिए। इसके बाद कैमरा सेटिंग जैसी थी, वैसी ही हो जाएंगी।