मार्च–अप्रैल का इंतजार छोड़िए, इस वक्त AC खरीदना होगा सबसे फायदेमंद

फरवरी का महीना AC खरीदने के लिए सबसे सही समय माना जाता है। इस दौरान गर्मी अभी पूरी तरह शुरू नहीं होती, लेकिन बाजार में AC की डिमांड धीरे-धीरे बढ़ने लगती है, ज्यादातर लोग मार्च-अप्रैल में AC खरीदने की योजना बनाते हैं लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर असली बचत करनी है तो फरवरी में खरीदारी करना ज्यादा फायदेमंद होता है, वजह साफ है फरवरी को AC कंपनियां ऑफ-सीजन मानती हैं, जिससे ग्राहकों को भारी छूट, शानदरा ऑफर और बेहतर ऑप्शन मिलते हैं। यही कारण है कि इस महीने आप कम बजट में भी अच्छे और एनर्जी एफिशिएंट AC खरीद सकते हैं।

AC खरीदने का सबसे बड़ा फायदा

फरवरी में AC खरीदने का सबसे बड़ा फायदा है कीमतों में भारी गिरावट। इस दौरान ब्रांड्स और रिटेलर्स 10 से 25 फीसदी तक का डिस्काउंट देते हैं। इसके साथ ही बैंक ऑफर, कैशबैक और एक्सचेंज बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जिससे कुल कीमत और कम हो जाती है। जो AC अप्रैल या मई में महंगे दामों पर बिकते हैं, वही मॉडल फरवरी में काफी सस्ते मिल जाते हैं।

आउट ऑफ स्टॉक हो जाते AC

गर्मियों में AC की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जिससे फेमस मॉडल जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। कई बार अच्छे ब्रांड्स, हाई स्टार रेटिंग या खास फीचर्स वाले AC अप्रैल के बाद मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फरवरी में ऐसा नहीं होता। इस समय आपको अलग-अलग टन कैटेगरी, डिजाइन, कलर और फीचर्स वाले AC आसानी से मिल जाते हैं। आप बिना किसी जल्दबाजी के अपने कमरे के साइज और जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं।

इंस्टॉलेशन और सर्विस में भी फायदा

इसके अलावा इंस्टॉलेशन और सर्विस का अनुभव भी बेहतर रहता है। गर्मियों में इंस्टॉलेशन के लिए 3 से 5 दिन या उससे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि सर्विस टीम पर काफी प्रेशर होता है। फरवरी में भीड़ कम होने की वजह से इंस्टॉलेशन जल्दी हो जाता है और क्वालिटी भी बेहतर रहती है। साथ ही फरवरी-मार्च में कई कंपनियां अपनी नई AC Series लॉन्च करती हैं। इससे ग्राहकों को दोहरा फायदा मिलता है, पुराने मॉडल सस्ते हो जाते हैं और नए मॉडल बेहतर फीचर्स व ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी के साथ आते हैं।

