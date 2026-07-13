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WhatsApp या फिर Mail के जरिए आया PM Mudra Loan Approval Letter? फीस मांगी तो समझिए Scam है

PM Mudra Loan Scam: क्या आपको भी WhatsApp या फिर Mail पर आया PM Mudra Loan Approval का मैसेज? अगर हां, तो तुरंत हो जाएं सावधान। 5 लाख रुपये के बदल मामूली-सी रकम मांगकर ठगी कर रहे स्कैमर्स।

Published By: Manisha | Published: Jul 13, 2026, 03:05 PM (IST)

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PM Mudra Loan Approval Letter Scam: मार्केट में इन दिनों नया स्कैम हंगामा मचा रहा है। इस स्कैम की जानकारी खुद सरकार ने दी है और लोगों को इस तरह के स्कैम से बचने की सलाह दी गई है। दरअसल, इन दिनों स्कैमर्स आपको WhatsApp, Mail या फिर Message के जरिए एक Loan Approval Letter भेज रहे हैं, जिसमें दावा किया गया है कि इसे सरकारी स्कीम Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) के तहत पास किया गया है। मैसेज में कहा जाता है कि सरकार आपका 5 लाख तक का लोन अप्रूव कर चुकी है, जिसे प्रोसेस करने के लिए आपको एक मामूली प्रोसेसिंग फीस देनी होगी…. और यहां से शुरू होता है लोगों को ठगने का प्रोसेस। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: WhatsApp Boss Scam: स्कैमर्स के निशाने पर हैं नौकरीपेशा लोग, .ZIP files भूलकर भी न करें डाउनलोड

PIB Fact Check ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए इस नए SCAM की जानकारी रिलीज की है। पोस्ट के मुताबिक, स्कैमर्स इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए Loan Approval Letter लोगों को सर्कुलेट कर रहे हैं। इस लेटर को Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) के तहत फैलाया जा रहा है। इस लेटर में दावा किया गया है कि उन्हें 5 लाख तक का सरकारी लोन मिलने वाला है। इस लोन को प्रोसेस करने के लिए उन्हें 350 रुपये की मामूली प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। news और पढें: Amazon-Flipkart Sale के दौरान तेजी से बढ़ रहे Delivery Scam, ऑर्डर डिलीवरी में होगी देरी... रहें सावधान


पोस्ट में इस लेटर को Fake करार दिया गया है। साथ ही साफ किया गया है कि MUDRA स्कीम के तहत न तो किसी शख्स को और न ही माइक्रो-एंटरप्रेन्योर (Micro-entrepreneur) को सीधे लोन प्रोवाइड किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो यह स्कीम सीधे लोगों को लोन नहीं देती।

MUDRA एक रीफाइनेंस एजेंसी है, जो कि बैंको व वित्तीय संस्थाओं को फंड प्रोवाइड करता है।

मैसेज आने पर क्या करें?

1. अगर आपको भी इस तरह का लोन अप्रूवल लेटर मेल, मैसेज या फिर व्हाट्सऐप के जरिए प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले इस तरह के लेटर पर विश्वास न करें।

2. इसके अलावा, यदि आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई भी किया है तो इस मैसेज पर विश्वास न करें और न ही 350 रुपये की मामूली रकम ट्रांसफर करें।

3. साथ ही अपनी पर्सनल डिटेल्स व बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ शेयर न करें।

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अगर आपको लोन की जरूरत भी है, तो पहले ऑफिशियल सोर्स से इस जानकारी को कंफर्म करें और तभी आगे बढ़ें।